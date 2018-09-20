Профилактика нарушения пищеварения у кошек с помощью диеты

Один из самых простых способов защитить кошку от нарушения пищеварения и гастроэнтерологических проблем — кормить ее полнорационным, сбалансированным кормом. Если у вашей кошки чувствительное пищеварение, ветеринарный врач может порекомендовать специальный корм, обогащенный питательными веществами, для поддержания здоровья пищеварительной системы.

Такие специальные диеты содержат источники легкоусвояемого белка, которые хорошо перевариваются и усваиваются организмом кошки. Ветеринарный врач может порекомендовать высококалорийную диету, то есть ваша кошка сможет съедать меньшие порции для получения необходимых питательных веществ и необходимого количества калорий из своего корма.

Кроме того, корм, предназначенный для улучшения здоровья желудочно-кишечного тракта кошки, может содержать пребиотики. Они стимулируют процесс образования «полезных» бактерий в пищеварительном тракте вашего питомца.

Кормление кошки, направленное на профилактику нарушения пищеварения

Помимо выбора рациона, обеспечивающего здоровье пищеварительной системы кошки, придерживайтесь следующих рекомендаций по кормлению вашего питомца.

Не допускайте резких изменений в рационе животного, так как это может вызвать проблемы с желудком. Переводите кошку на новый корм в течение 7-10 дней. Для этого смешивайте старый и новый корм и каждый день постепенно увеличивайте долю нового корма.

Вы также можете разделить ежедневное количество корма на небольшие порции и предлагать их кошке несколько раз в течение дня. Благодаря этому можно избежать нарушения пищеварения за счет уменьшения нагрузки на пищеварительную систему, которую вызывает большое количество корма, потребляемое за одно кормление. Не беспокойте кошку во время кормления. Если кошке мешать, то она будет испытывать стресс, а это может привести к нарушению пищеварения.

Кроме того, очень важно не давать кошке остатки еды со стола или отходы. Это может не только вызвать нарушение пищеварения, но и нанести более серьезный вред здоровью. Шоколад, сырые яйца и печень вредны для кошки.

Если вы беспокоитесь о здоровье пищеварительной системы вашей кошки и хотите получить полную информацию о его поддержании, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.