Как определить температуру у кошек?

Любое отклонение от этого значения может свидетельствовать о различных отклонениях в здоровье кошки. Повышение температуры тела свидетельствует о вирусных и бактериальных заболеваниях, понижение — может сопровождать некоторые острые вирусные заболевания, отравления, внутренние травмы.

Многие владельцы пытаются определить температуру тела кошки, пощупав ее нос. Если нос сухой и горячий, следовательно, температура повышена, холодный и влажный нос говорят о том, что температура нормальная. Однако, этот метод совершенно ненадежен.

Сухой и теплый нос часто наблюдается у спящих кошек, а также в том случае, если в помещении очень жарко. В то же время влажный нос может скрывать повышенную температуру, если у кошки наблюдаются истечения из носа.

Также такой метод не позволяет определить пониженную температуру тела, которая довольно часто сопровождает неотложные состояния, требующие ветеринарного вмешательства. Косвенными внешними признаками повышения температуры являются покраснения внутренней поверхности уха, слизистой глаз и мочки носа.

Для того чтобы измерить кошке температуру тела используется ректальный метод. При этом лучше использовать специальный ветеринарный термометр. Можно использовать и бесконтактные термометры, которые определяют температуру тела по инфракрасному излучению уха, но они могут дать погрешность результата.