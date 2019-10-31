Как почистить зубы кошке?

Почему надо чистить зубы кошке?

Если чистить зубы кошке не регулярно, то у нее могут воспалиться десны, а потом даже выпасть зубы. Это может повлечь и более серьезные последствия, повлияв на пищеварение, суставы и сердечно-сосудистую систему.

Как правильно почистить зубы кошке?

Во-первых, подберите правильную щетку. Можно воспользоваться детской из нейлоновых волокон, но лучше купить специально предназначенную в зоомагазине.

Во-вторых, подберите хорошую зубную пасту для котов. Они существуют со вкусом мяса, рыбы, птицы и обязательно понравятся вашему домашнему животному. Помните, что обычную пасту использовать нельзя, ведь кошки не умеют полоскать рот и всю ее проглатывают. Можно обойтись вообще без пасты, применяя просто легкий раствор соды.

В-третьих, прежде чем «кидаться в бой», постарайтесь приучить вашу кошку к этой дискомфортной процедуре. Сначала просто осматривайте её зубы, приподнимая верхнюю губу. Потом познакомьте ее с щеткой, прикосновения должны быть мягкими и деликатными. Не забывайте каждый раз давать вкусное вознаграждение. Когда кошка привыкнет, можно переходить к чистке.

Чаще всего ветеринары рекомендуют сажать животное спиной к себе и придерживать его за холку. Кого-нибудь из домашних можно попросить подержать ей лапы, чтобы от неожиданности кошка не начала царапаться.

Наносите зубную пасту глубоко в щетину щетки, чтобы ее не слизали сразу. Она же вкусная. Далее начинайте чистить зубы от коренных к резцам. Как правило, такая очередность доставляет меньший дискомфорт кошке. Чистите круговыми движениями и вверх-вниз, аккуратно, стараясь не повредить десны. Щетку держите под углом 45 градусов к поверхности зубов для большей эффективности.

Конечно же, после окончания процедуры не забудьте похвалить свою кошку.

Как можно поддержать гигиену зубов, помимо чистки?

Такая процедура нравится далеко не всем кошкам, многим она приносит большой стресс. Поэтому важно использовать другие методы поддержания гигиены полости рта и профилактики заболеваний.

Жидкость с очищающим эффектом.

Проста в применении — её просто добавляют в питье. Она устраняет неприятный запах, который, к слову сказать, является одним из симптомов болезни. Ферменты в её составе уничтожают вредные бактерии, которых насчитывается в пасти у кошек не менее 300 видов. Продукты их жизнедеятельности приводят к образованию зубного камня и другим тяжелым последствиям.

Более эффективным методом очистки являются специальные сухие корма.

Например, вся линейка ROYAL CANIN FELINE HEALTH NUTRITION. Благодаря специальной форме кусочков, провоцирующей длительное разжевывание, зубы чистятся механическим способом. Это самый простой способ дополнительно поддерживать гигиену полости рта вашей кошки.