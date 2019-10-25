Воспаление десен у кошек

Здоровье питомца — главная забота каждого владельца кошки. Один из самых частых недугов, которым страдают домашние животные, — гингивит, или воспаление десен. Что это такое и как с этим бороться — актуальные вопросы для владельцев кошек.

Гингивит — общий термин, обозначающий воспалительные процессы в ротовой полости, начальную стадию пародонтоза. Недуг может затрагивать как один зуб, так и иметь обширное распространение.

Чем опасен гингивит? Воспаленные десны приносят питомцу боль и дискомфорт, приводя впоследствии к расшатыванию и выпадению зубов. Переходя от десны, воспаление затрагивает связки и челюстные кости, которые удерживают зубы. В запущенных случаях гингивит приводит к образованию язв в ротовой полости и на мягком небе. Боль, испытываемая животным, мешает полноценно питаться, кошка чаще отказывается от еды, теряет вес. Иммунитет ослаблен, и здоровье всего организма находится под угрозой. Так как десны имеют хорошее кровоснабжение, инфекция может быстро распространиться на другие органы животного и привести к их дисфункции.

Чем бывает вызван гингивит? Остатки пищи и бактерии в ротовой полости образуют налет, который с течением времени преобразуется в зубной камень. Это образование имеет желтоватый оттенок, его видно на зубах кошки невооруженным глазом. Но возможно также появление гингивита вследствие несбалансированного рациона и последующей нехватки необходимых витаминов и микроэлементов.

Как определить, что у вашей кошки гингивит? Первым признаком является неприятный запах изо рта животного. На первый взгляд данный симптом можно принять за расстройство желудочно-кишечного тракта, поэтому для определения заболевания необходимо отметить и другие симптомы. При гингивите десны имеют красный оттенок, может наблюдаться припухлость десен и даже кровотечение.

Остатки пищи и бактерии в ротовой полости образуют налет, который с течением времени преобразуется в зубной камень

Стоит отметить и повышенное слюноотделение: если слюны выделяется слишком много, то шерсть вокруг рта начинает слипаться. Также хозяин может заметить отсутствие аппетита у своего питомца. Иногда кошка пытается поесть, но процесс потребления пищи вызывает такую боль, что животное от еды отказывается.

Как бороться с гингивитом и его дальнейшими осложнениями? В домашних условиях на начальных стадиях поможет регулярная чистка зубов при помощи специальных зубных щеток и паст для животных. Если десны воспалены, необходима обработка их специальными медикаментозными мазями. Хорошей мерой является удаление зубного камня, но данная процедура должна проводиться только ветеринарным врачом. И, конечно, заболевание легче предупредить, чем лечить. Образование зубного камня резко сокращается при кормлении питомца специализированным сбалансированным кормом, имеющим функцию борьбы с налетом. Специально для этих целей ROYAL CANIN® разработал корм с формулой Oral Care, с двойным действием — механическим и химическим, что позволяет успешнее бороться с образование зубного налета и камня.

Если все же беды не удалось избежать, и вы отмечаете симптомы гингивита у вашего питомца, следует незамедлительно обратиться к ветеринарному врачу.