Как лечить кошку с заболеванием мочевыделительной системы
Заболевания мочевыделительной системы — распространенная среди кошек проблема, но, к счастью, лечение таких заболеваний может быть очень эффективным, если изменить образ жизни и рацион животного. Если в последнее время вы заметили, что поведение кошки, связанное с мочеиспусканием, изменилось, в первую очередь обратитесь к ветеринарному врачу.
Ветеринарная практика лечения заболеваний мочевыделительной системы у кошек
На приеме у ветеринарного врача животное тщательно осмотрят, а вас расспросят о симптомах, которые проявляются у животного. К таким симптомам можно отнести затрудненное мочеиспускание, мочеиспускание с выделением меньшего количества мочи (по сравнению с обычным количеством) или позывы к мочеиспусканию без выделения мочи, проявление признаков дискомфорта при мочеиспускании и розоватый оттенок мочи (указывающий на наличие крови).
Если ветеринарный врач определит наличие инфекции, будет назначено лечение антибактериальными препаратами. Инфекционные заболевания мочевыделительной системы, например бактериальный цистит, у кошек встречаются редко, но ветеринарный специалист сможет исключить их при постановке диагноза.
Ветеринарный врач может диагностировать у кошки мочекаменную болезнь. Камни образуются в результате накопления в моче животного определенных минералов, которые в норме выводятся из организма при мочеиспускании. Минералы кристаллизуются в камни, похожие на камни в почках у людей. Эти камни могут стать причиной появления раздражения и развития воспаления в органах мочевыделительной системы кошки, вызывая у животного болевые ощущения.
В зависимости от диагноза и клинической ситуации ветеринарный врач может удалить камни хирургическим путем, после чего проведет анализ их химического состава. Это позволит ветеринарному специалисту узнать точный состав камней и выбрать правильное лечение в соответствии с типом образовавшихся камней. Кроме того, врач может порекомендовать перевести кошку на специальную диету, действие которой направлено на эффективное растворение мочевых камней.
Лечение заболеваний мочевыделительной системы, особенно идиопатического характера (то есть с невыявленной причиной) — длительный процесс, в ходе которого вы должны постоянно контактировать с ветеринарным врачом, наблюдающим ваше животное.
Лечение заболеваний мочевыделительной системы у кошек в домашних условиях
После первичной консультации ветеринарный врач может посоветовать вам изменить некоторые аспекты образа жизни вашей кошки, чтобы поддержать здоровье ее мочевыделительной системы. Кошки с избыточным весом более подвержены риску образования камней, так как они реже пьют воду и не так часто совершают мочеиспускание, поэтому ветеринарный врач может посоветовать вам снизить вес животного и увеличить его физическую активность.
Ряд заболеваний нижних мочевыводящих путей (например идиопатический цистит) могут развиваться по причине стресса. Это может быть стресс, который кошка испытывает, чувствуя стрессовое состояние своего владельца, стресс как результат совместного содержания с другими кошками или значительные изменения в образе жизни животного. Чтобы снизить уровень стресса в подобных ситуациях, ветеринарный врач может предложить принять следующие меры:
- Убедитесь, что кошка имеет постоянный доступ к лотку, расположенному в удобном и безопасном месте.
- Ограничьте взаимодействие между теми кошками, которые не ладят друг с другом.
- Скорректируйте окружающую обстановку, чтобы она была более разнообразной и безопасной для кошки.
- Используйте лекарственные препараты против тревожности, диффузоры феромонов или специальное питание.
Лечение заболеваний мочевыделительной системы у кошек с помощью диеты
Диета может сыграть очень важную роль в поддержании здоровья мочевыделительной системы вашей кошки за счет изменения уровня pH мочи и снижения содержания в ней минеральных веществ, которые могут кристаллизоваться и вызвать образование камней. В рацион должен входить высококачественный белок, так как это уменьшает нагрузку на почки.
В данном случае может быть полезен влажный корм, поскольку он содержит большое количество воды, и кошка будет чаще совершать мочеиспускание, тем самым очищая мочевыделительную систему. Однако если ваша кошка предпочитает сухой корм, то вы можете стимулировать ее пить больше воды. Для этого используйте источники проточной воды (например, фонтанчики), наполняйте миску с водой до краев, чтобы упростить доступ к воде, а также не устанавливайте миску рядом с проходными местами, лотком для туалета или местом для кормления. Вы можете даже предложить «ароматизированную» воду, например талую воду, слитую из банки с тунцом или из размороженных вареных креветок.
Перед началом организации особого ухода за кошкой с заболеванием мочевыделительной системы в домашних условиях очень важно проконсультироваться с ветеринарным врачом, чтобы не допустить развития более серьезного состояния, требующего ветеринарной помощи. Врач подскажет вам, как лучше действовать в этой ситуации, и будет постоянно оказывать необходимую помощь.
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