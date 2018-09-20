​Как лечить кошку с заболеванием мочевыделительной системы

Заболевания мочевыделительной системы — распространенная среди кошек проблема, но, к счастью, лечение таких заболеваний может быть очень эффективным, если изменить образ жизни и рацион животного. Если в последнее время вы заметили, что поведение кошки, связанное с мочеиспусканием, изменилось, в первую очередь обратитесь к ветеринарному врачу.

Ветеринарная практика лечения заболеваний мочевыделительной системы у кошек

На приеме у ветеринарного врача животное тщательно осмотрят, а вас расспросят о симптомах, которые проявляются у животного. К таким симптомам можно отнести затрудненное мочеиспускание, мочеиспускание с выделением меньшего количества мочи (по сравнению с обычным количеством) или позывы к мочеиспусканию без выделения мочи, проявление признаков дискомфорта при мочеиспускании и розоватый оттенок мочи (указывающий на наличие крови).

Если ветеринарный врач определит наличие инфекции, будет назначено лечение антибактериальными препаратами. Инфекционные заболевания мочевыделительной системы, например бактериальный цистит, у кошек встречаются редко, но ветеринарный специалист сможет исключить их при постановке диагноза.

Ветеринарный врач может диагностировать у кошки мочекаменную болезнь. Камни образуются в результате накопления в моче животного определенных минералов, которые в норме выводятся из организма при мочеиспускании. Минералы кристаллизуются в камни, похожие на камни в почках у людей. Эти камни могут стать причиной появления раздражения и развития воспаления в органах мочевыделительной системы кошки, вызывая у животного болевые ощущения.

В зависимости от диагноза и клинической ситуации ветеринарный врач может удалить камни хирургическим путем, после чего проведет анализ их химического состава. Это позволит ветеринарному специалисту узнать точный состав камней и выбрать правильное лечение в соответствии с типом образовавшихся камней. Кроме того, врач может порекомендовать перевести кошку на специальную диету, действие которой направлено на эффективное растворение мочевых камней.

Лечение заболеваний мочевыделительной системы, особенно идиопатического характера (то есть с невыявленной причиной) — длительный процесс, в ходе которого вы должны постоянно контактировать с ветеринарным врачом, наблюдающим ваше животное.