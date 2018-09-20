Восстановительное питание для кошки в послеоперационный период

Если кошка недавно перенесла операцию, важно правильно позаботиться о ней, чтобы повысить шансы на быстрое и эффективное восстановление.

Операция может стать непростым испытанием для кошки, как физически, так и ментально. Период восстановления — это огромная нагрузка на организм кошки, поэтому питание и режим кормления в этот период невероятно важны.

Как кормить кошку после операции?

Организм кошки и ее желудочно-кишечный тракт в частности вряд ли смогут справиться с таким же количеством корма, какое животное получало до операции. Процесс расщепления и усвоения питательных веществ требует затрат энергии. Если давать кошке высокоусвояемый качественный продукт, то пищеварение будет отнимать меньше ресурсов и процесс восстановления пойдет быстрее.

Попросите ветеринарного врача дать советы по кормлению вашей кошки сразу после операции. Сколько корма давать кошке после того, как вы привезете ее домой? Нужно ли изменить рацион кошки? Большинство ветеринарных врачей рекомендуют уменьшить порцию корма вечером после возвращения из ветеринарной клиники, например, наполовину. Однако количество корма зависит от конкретной кошки и того, какие процедуры она перенесла. У многих кошек после операции аппетит восстанавливается не сразу, но если ситуация не нормализуется долго, лучше обратиться к ветеринарному врачу за советом.

Если у кошки наблюдается рвота после кормления в день операции, спросите ветеринарного врача, каким образом можно постепенно перевести животное на нормальный режим кормления.

Возможно, кошке придется носить защитный воротник, чтобы она не вылизывала и не расчесывала рану. Убедитесь, что это не мешает ей есть и пить, и в случае затруднений снимайте защитный воротник во время кормления. В зависимости от типа операции кошке может потребоваться кормление через специальный зонд. Если это так, узнайте у ветеринарного врача о том, как правильно это делать.