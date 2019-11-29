Сколько корма давать кошке

Каждый раз, когда в доме появляется кошка, у владельца возникает вопрос: правильно ли она питается и сколько корма нужно кошке?

Сразу отметим, что к подбору корма и его количеству нужно подходить индивидуально. Разные породы кошек требуют разного количества калорий, белков, минералов, витаминов. Того количества корма, которого достаточно для спокойных британских кошек, не хватит активным абиссинцам, а для больших мейн-кунов корма нужно значительно больше, чем для маленьких манчкинов. Кроме того, каждое животное имеет свои предпочтения в еде и свои нужды, что зависит от индивидуального обмена веществ, затраты энергии.

Так как определить, сколько сухого корма нужно кошке в день? Если ваша кошка питается сухим кормом, то рассчитать количество на один прием довольно просто: на упаковке корма Royal Canin указана ежедневная дозировка корма в зависимости от веса животного и уровня его активности. Посмотреть рекомендации по нормам можно не только на упаковке, но и на нашем сайте.

В среднем кошка до 16–18 раз в сутки может подходить к миске с кормом. Поэтому для кошек характерен так называемый буфетный тип кормления. А если у кошки наблюдается повышенный аппетит, то тогда можно разделить суточную порцию корма на 2–3 или 4 порции.

Наблюдайте за вашим животным. Возможно, рекомендованного количества корма ему может не хватать: тогда шерсть у кошки тускнеет, сама она худеет и постоянно ищет еду. В этом случае вам стоит немного увеличить количество корма. Лучше попробовать дать вашему животному большую порцию, взвесить ее и, если кошка не доест, взвесить остаток корма. Вычтите меньшее количество из большего — и получите идеальное количество корма для питомца.

Кошки редко переедают. Однако для кастрированных животных характерен повышенный аппетит. Вы заметите, что кошка получает избыток пищи, если у нее появятся жировые отложения внизу живота, она станет менее подвижна и более ленива. В таком случае стоит немного уменьшить количество корма или снизить его калорийность. Для таких кошек у Royal Canin есть специальная линейка кормов Sterilized.

Последовав этим несложным советам, вы точно будете знать, сколько корма давать кошке, и защитите вашу кошку от переедания или постоянного чувства голода.