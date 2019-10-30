Профилактические препараты против клещей и блох

Большинство владельцев уверены, что проживающая в квартире и не имеющая доступа на улицу кошка застрахована от заражения блохами и клещами. Увы, это не так. Клеща можно занести в дом на одежде или обуви, а кошачьи блохи давно освоили для круглогодичного проживания подъезды и даже квартиры.

Чем грозят питомцу незваные гости?

Передвижения по коже и укусы блох нервируют животное, подчас приводят к раздражению кожи, выпадению шерстяного покрова и иногда развитию изъязвлений на коже.

Более серьезные последствия — развитие аллергического дерматита, анемии. Блохи могут являться переносчиками гельминтов и гемобартенеллеза, а клещи — переносчиками пироплазмоза и боррелиоза.

Поэтому профилактика направлена на предотвращение не только поражения кошек блохами и клещами, но и потенциального заражения смертельно опасными заболеваниями.

Многие профилактические препараты могут быть использованы и с лечебной целью, если заражение все-таки произошло.

Какие препараты можно использовать?

В большинстве препаратов, применяемых для профилактики, есть ограниченное количество действующих веществ: адультициды — идеальны для борьбы с половозрелыми блохами, пиретрины — используются для предотвращения обитания блох в квартире или ограниченной территории. Можно использовать и регуляторы роста насекомых (группы IGR: insect growth regulators).

Для кошек токсичны средства, в составе которых есть органофосфаты, амитраз или перметрин

В зависимости от концентрации и состава профилактические препараты могут быть направлены только на борьбу с блохами, или на борьбу с блохами и с клещами, или еще и с ленточными глистами.

Средства условно можно разделить на следующие группы:

Репелленты и инсектициды

Длительного действия для местного применения. Очень просты в применении, наносятся кошке на холку.

Спреи в распылителях или в аэрозольной упаковке

Наносятся на все тело животного. Используйте их очень внимательно и осторожно: нельзя, чтобы вещество попало кошке в глаза или уши. К тому же, ваше домашнее животное может слизать с себя часть препарата, что приведет к отравлению. Такие средства можно использовать только на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

Противоблошиные ошейники

Просты в использовании, достаточно эффективны и надежны. Важно отрезать лишний участок ошейника после того, как вы надели его кошке, иначе она может дотянуться и погрызть свободную часть ошейника.

Обязательно проверяйте состояние кожи под ошейником. Если появились признаки воспаления, ошейник надо снять.

Таблетированные препараты для приема внутрь и растворы для инъекций

Направлены на нарушение цикла развития паразитов. Таблетки используют раз в месяц, инъекции — раз в полгода. Существуют таблетки более краткого действия, которые полностью выводятся в течение 24 часов. Они хороши для использования в недальних поездках (на выставку, в ветеринарную клинику, на вязку) или для лечения.

Шампуни и жидкости для ванночек

С точки зрения профилактики они не очень действенны, но успешно могут быть использованы для избавления от насекомых.

Внимание:

— Перед покупкой внимательно изучите состав и назначение препарата. Возможно, препарат не в состоянии решить все проблемы или вообще противопоказан вашей кошке.

— Препараты для мелких пород собак в подавляющем большинстве случаев опасны для кошек. Приобретайте только те препараты, которые можно использовать на кошках.

— Не существует растительного сырья, которое предотвращает нападение блох и клещей или позволяет устранить уже имеющееся заражение. Поэтому даже если производитель декларирует такие средства, в них все равно есть действующие химические инсектицидные вещества. Такие препараты скорее должны насторожить, чем вызвать доверие.

— При выборе препарата для беременной кошки или маленького котенка будьте особо внимательны. Обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром.