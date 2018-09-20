По мере старения кошки вы можете заметить некоторые изменения в ее поведении, независимо от того, ходит ли она по-прежнему в свой лоток для совершения мочеиспускания или же выходит на улицу. Недержание является распространенным заболеванием среди пожилых кошек и имеет различные причины, а также варианты эффективного лечения.

Каковы симптомы недержания у пожилых кошек?

Если у кошки недержание, процесс мочеиспускания у нее может быть затруднен и животное может испытывать болезненное напряжение при мочеиспускании. Кроме того, кошка может не осознавать, что она совершает мочеиспускание, и оставлять следы мочи в доме. У нее может быть диарея, которую трудно контролировать, или она может перестать использовать лоток, как раньше.

Что вызывает недержание у пожилых кошек?

Существует множество причин недержания у кошек, каждая из которых требует специального лечения и профилактических мер. Мышцы, связанные с жизненно важными органами, у пожилых кошек становятся слабее, поэтому животное хуже контролирует их работу. Ослабление мышц сфинктера мочевыводящих путей или кишечника может стать причиной недержания, так как кошка не может эффективно их использовать для сдерживания или стимуляции мочеиспускания или дефекации.

В некоторых случаях артрит также может вызывать недержание у стареющих кошек. Если пожилая кошка страдает остеоартритом, ей может быть больно забираться в лоток и выбираться из него, поэтому кошка может выбрать другое место для совершения мочеиспускания, которое для нее более доступно. В этих случаях у стареющей кошки может и не быть недержания, поэтому важно, чтобы ветеринарный врач установил точный диагноз.

Сахарным диабетом заболевает одна кошка из 200, при этом он чаще встречается у кошек в возрасте старше семи лет. Двумя симптомами диабета являются увеличение количества образующейся мочи и учащение мочеиспускания, что может создать видимость недержания. Если у вашей кошки избыточный вес, она более подвержена риску развития диабета. Следовательно, если вы заметили у вашего питомца увеличение количества мочеиспусканий и выделение больших объемов мочи, а также повышенную жажду и голод, немедленно обратитесь к ветеринарному врачу.

С возрастом у пожилых кошек могут развиться когнитивные нарушения. Эта проблема затрагивает более 80% кошек в возрасте от 16 до 20 лет. Такое состояние проявляется в виде бессонницы, повышенной тревожности, дезориентации и забывчивости. Например, животные могут забыть, где находятся предметы привычного пользования, или распорядок дня. У кошки могут быть симптомы недержания из-за когнитивных нарушений, так как она просто не может вспомнить, где установлен ее лоток.