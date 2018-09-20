Пищевые потребности пожилых кошек

Пищевые потребности пожилой кошки значительно отличаются от потребностей котенка. Далее вы можете узнать о том, что именно нужно включить в рацион пожилой кошки, чтобы поддержать ее здоровье.
Ageing cat standing indoors eating from a red bowl.

По мере того как ваша кошка становится старше, в ее организме происходят изменения. Это означает, что ее питание и режим кормления также должны измениться. Примерно с 11 лет кошка считается «пожилой», и ее потребности в питательных веществах будут иными по сравнению с более ранними этапами ее жизни.

Что происходит с организмом кошки, когда она стареет?

Когда кошке исполнится примерно 11 лет, вы заметите внешние признаки того, что ее тело и поведение меняются.

Кошка может больше спать или вести себя по-другому, например, станет менее общительной или будет чаще вокализировать. Вы можете заметить, что ее шерсть уже не такая шелковистая, как раньше, или становится светлее. Из-за возрастных изменений в суставах кошка, возможно, ходит менее плавно, не может высоко прыгать или хорошо ухаживать за шерстью.

Работа различных органов вашей кошки замедляется. Ее иммунная система и пищеварение работают менее эффективно. Заболевания полости рта (изнашивание зубов, воспаление десен) могут повлиять на аппетит, поскольку животное может испытывать боль во время еды. В свою очередь, это может привести к потере в весе. Обоняние кошки, ее вкусовые ощущения и слух также притупляются, а устойчивость к стрессу снижается.

У вашего питомца могут проявиться типичные заболевания пожилых кошек, такие как почечная недостаточность, сахарный диабет, остеоартрит или гипертиреоз, хотя симптомы этих заболеваний можно смягчить с помощью адаптированной диеты и лекарственных препаратов.

Какое влияние оказывает старение на пищевые потребности кошки?

Поскольку физические возможности вашей кошки меняются, ей необходимо питание, которое отличается от питания в любой другой период ее жизни. 

Теперь ее пищеварительной системе требуется больше усилий, чтобы переваривать корм и усваивать из него питательные вещества, особенно жиры и белки. Из-за болезней зубов и нарушений пищеварения кошке может быть трудно разгрызать корм, поэтому для нее подходит корм с более мягкой текстурой, подобной муссу.

Снижение обоняния и интенсивности вкусовых ощущений может повлиять на аппетит, поэтому корм кошки должен быть особенно привлекательным, чтобы она ела более охотно и, следовательно, продолжила получать необходимые питательные вещества.

Стареющая кошка сидит в помещении рядом с миской кремового цвета.

Какие питательные вещества нужны пожилой кошке?

Чтобы поддержать здоровье кошки и замедлить прогрессирование заболеваний, связанных со старением, в рацион пожилой кошки должны быть включены определенные питательные вещества. К их числу относятся глюкозамин, хондроитин, свободные жирные кислоты (например, ЭПК/ДГК), а также экстракт зеленогубого моллюска. Действие всех этих питательных веществ направлено на повышение подвижности стареющих кошек. Было показано, что ветеринарные диеты, разработанные для повышения подвижности кошек, способны улучшить общее состояние и уменьшить болевые ощущения после одного месяца их применения.

Симптомы, возникающие при нарушениях работы пищеварительного тракта, можно облегчить с помощью адаптированного питания и правильного выбора высококачественных питательных веществ. Например, для поддержания пищеварения у пожилых кошек отлично подходят легкоусвояемые белки. Свекольный жом может оказывать благоприятное пребиотическое действие, в то время как жирные кислоты омега-3 (ЭПК/ДГК) помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы.

Пожилые кошки могут страдать хроническими заболеваниями почек и заболеваниями мочевыделительной системы. Сокращение количества фосфора в рационе пожилой кошки, предрасположенной к таким заболеваниям, может отсрочить их развитие. Фосфор является одним из главных элементов, которые накапливаются в крови и вызывают интоксикацию у кошек, страдающих заболеванием почек. Важно использовать влажные корма или продукты, способствующие потреблению большего количества воды, а значит и увеличению объема мочи, что, в свою очередь, снижает риск образования камней.

Корм для пожилой кошки должен соответствовать четырем критериям: он должен быть легкоусвояемым, полнорационным и сбалансированным, поддерживать хорошее самочувствие кошки и замедлять процессы, связанные со старением. Для получения дополнительной информации о том, какой корм лучше всего подходит вашей пожилой кошке с учетом всех четырех критериев, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.

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