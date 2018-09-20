Пищевые потребности пожилых кошек
По мере того как ваша кошка становится старше, в ее организме происходят изменения. Это означает, что ее питание и режим кормления также должны измениться. Примерно с 11 лет кошка считается «пожилой», и ее потребности в питательных веществах будут иными по сравнению с более ранними этапами ее жизни.
Что происходит с организмом кошки, когда она стареет?
Когда кошке исполнится примерно 11 лет, вы заметите внешние признаки того, что ее тело и поведение меняются.
Кошка может больше спать или вести себя по-другому, например, станет менее общительной или будет чаще вокализировать. Вы можете заметить, что ее шерсть уже не такая шелковистая, как раньше, или становится светлее. Из-за возрастных изменений в суставах кошка, возможно, ходит менее плавно, не может высоко прыгать или хорошо ухаживать за шерстью.
Работа различных органов вашей кошки замедляется. Ее иммунная система и пищеварение работают менее эффективно. Заболевания полости рта (изнашивание зубов, воспаление десен) могут повлиять на аппетит, поскольку животное может испытывать боль во время еды. В свою очередь, это может привести к потере в весе. Обоняние кошки, ее вкусовые ощущения и слух также притупляются, а устойчивость к стрессу снижается.
У вашего питомца могут проявиться типичные заболевания пожилых кошек, такие как почечная недостаточность, сахарный диабет, остеоартрит или гипертиреоз, хотя симптомы этих заболеваний можно смягчить с помощью адаптированной диеты и лекарственных препаратов.
Какое влияние оказывает старение на пищевые потребности кошки?
Поскольку физические возможности вашей кошки меняются, ей необходимо питание, которое отличается от питания в любой другой период ее жизни.
Теперь ее пищеварительной системе требуется больше усилий, чтобы переваривать корм и усваивать из него питательные вещества, особенно жиры и белки. Из-за болезней зубов и нарушений пищеварения кошке может быть трудно разгрызать корм, поэтому для нее подходит корм с более мягкой текстурой, подобной муссу.
Снижение обоняния и интенсивности вкусовых ощущений может повлиять на аппетит, поэтому корм кошки должен быть особенно привлекательным, чтобы она ела более охотно и, следовательно, продолжила получать необходимые питательные вещества.
Какие питательные вещества нужны пожилой кошке?
Чтобы поддержать здоровье кошки и замедлить прогрессирование заболеваний, связанных со старением, в рацион пожилой кошки должны быть включены определенные питательные вещества. К их числу относятся глюкозамин, хондроитин, свободные жирные кислоты (например, ЭПК/ДГК), а также экстракт зеленогубого моллюска. Действие всех этих питательных веществ направлено на повышение подвижности стареющих кошек. Было показано, что ветеринарные диеты, разработанные для повышения подвижности кошек, способны улучшить общее состояние и уменьшить болевые ощущения после одного месяца их применения.
Симптомы, возникающие при нарушениях работы пищеварительного тракта, можно облегчить с помощью адаптированного питания и правильного выбора высококачественных питательных веществ. Например, для поддержания пищеварения у пожилых кошек отлично подходят легкоусвояемые белки. Свекольный жом может оказывать благоприятное пребиотическое действие, в то время как жирные кислоты омега-3 (ЭПК/ДГК) помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы.
Пожилые кошки могут страдать хроническими заболеваниями почек и заболеваниями мочевыделительной системы. Сокращение количества фосфора в рационе пожилой кошки, предрасположенной к таким заболеваниям, может отсрочить их развитие. Фосфор является одним из главных элементов, которые накапливаются в крови и вызывают интоксикацию у кошек, страдающих заболеванием почек. Важно использовать влажные корма или продукты, способствующие потреблению большего количества воды, а значит и увеличению объема мочи, что, в свою очередь, снижает риск образования камней.
Корм для пожилой кошки должен соответствовать четырем критериям: он должен быть легкоусвояемым, полнорационным и сбалансированным, поддерживать хорошее самочувствие кошки и замедлять процессы, связанные со старением. Для получения дополнительной информации о том, какой корм лучше всего подходит вашей пожилой кошке с учетом всех четырех критериев, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей