Кариес у кошки: как определить и что делать?

Строение зубов у кошки таково, что кариес — это довольно редкая кошачья проблема. Однако в связи с плохой экологией и недоброкачественным питанием кошки страдают кариесом все чаще и чаще.

Основными причинами появления кариеса у кошки являются следующие:

1. недостаточное содержание в пище минеральных веществ,

2. нарушение кислотно-щелочного баланса в организме,

3. гиповитаминоз витаминов группы В,

4. механические повреждения зубов с последующим инфицированием открытой полости зуба,

5. заболевания, связанные с нарушением минерального обмена в организме кошки.

Признаками кариеса являются потемнение эмали зубов, образование кариозных полостей, неприятный запах из пасти, слюнотечение, потеря аппетита.

Кариес различается по степеням развития следующим образом:

Пятнистый кариес. Это первая стадия, которая характеризуется точечным потемнением зубной эмали.

Поверхностный кариес. На поверхности эмали образуются углубления, поверхность которых приобретает черный цвет.

Средний кариес. Затрагивает кроме эмали структуру дентина.

Глубокий кариес. Кариозное повреждение достигает пульпы.

Лечить кариес кошки в домашних условиях невозможно. Все, что требуется от владельца — вовремя заметить проблему и обратиться к ветеринарному специалисту в области ветеринарной стоматологии.

Предупредить возникновение кариеса можно организовав правильное питание кошки, богатое всеми необходимыми веществами. Если генетически кошка склонна к образованию зубного налета, то необходимо применять корма ветеринарной линейки.

Например, Royal Canin выпускает ветеринарный корм Oral Care. Крупные гранулы этого корма обеспечивают хорошую очистку зубов в процессе приема пищи кошкой, а содержащийся в нем полифосфат натрия связывает ионы кальция, находящиеся в слюне кошки, сокращая образование зубного камня.