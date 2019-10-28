Кариес у кошки: как определить и что делать?
Строение зубов у кошки таково, что кариес — это довольно редкая кошачья проблема. Однако в связи с плохой экологией и недоброкачественным питанием кошки страдают кариесом все чаще и чаще.
Основными причинами появления кариеса у кошки являются следующие:
1. недостаточное содержание в пище минеральных веществ,
2. нарушение
3. гиповитаминоз витаминов группы В,
4. механические повреждения зубов с последующим инфицированием открытой полости зуба,
5. заболевания, связанные с нарушением минерального обмена в организме кошки.
Признаками кариеса являются потемнение эмали зубов, образование кариозных полостей, неприятный запах из пасти, слюнотечение, потеря аппетита.
Кариес различается по степеням развития следующим образом:
- Пятнистый кариес. Это первая стадия, которая характеризуется точечным потемнением зубной эмали.
- Поверхностный кариес. На поверхности эмали образуются углубления, поверхность которых приобретает черный цвет.
- Средний кариес. Затрагивает кроме эмали структуру дентина.
- Глубокий кариес. Кариозное повреждение достигает пульпы.
Лечить кариес кошки в домашних условиях невозможно. Все, что требуется от владельца — вовремя заметить проблему и обратиться к ветеринарному специалисту в области ветеринарной стоматологии.
Предупредить возникновение кариеса можно организовав правильное питание кошки, богатое всеми необходимыми веществами. Если генетически кошка склонна к образованию зубного налета, то необходимо применять корма ветеринарной линейки.
Например, Royal Canin выпускает ветеринарный корм Oral Care. Крупные гранулы этого корма обеспечивают хорошую очистку зубов в процессе приема пищи кошкой, а содержащийся в нем полифосфат натрия связывает ионы кальция, находящиеся в слюне кошки, сокращая образование зубного камня.
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