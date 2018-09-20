​Как ухаживать за стареющей кошкой

Каждый этап жизни кошки приносит с собой определенные радости и проблемы, особенно когда питомец достигает преклонных лет. Поведенческие и физические изменения наступают у кошек в возрасте старше 10 лет. Чтобы поддержать своего питомца в этот период, вам, возможно, придется внести изменения в условия его содержания, питание и интенсивность физических нагрузок.

В среднем кошки живут 15 лет, но нередко доживают и до 20 лет, что соответствует 96-летнему возрасту человека. В возрасте старше 11 лет у кошки начинают проявляться внешние признаки старения и изменяются пищевые потребности.

Условия содержания стареющей кошки

Когда стареет кошка, возрастным изменениям подвергаются и ее суставы, может развиться артрит. Животное может стать менее подвижным, терять равновесие, ему может быть тяжело взбираться на свои любимые места и спускаться с них.

Чтобы помочь стареющей кошке, можно приставить пандусы или лесенки к ее любимым высоко расположенным местам, а также сделать ее место для сна как можно более удобным. Чтобы пожилой кошке было проще забираться в лоток, выберите модель лотка с более низкими бортиками.

Для сокращения нагрузок на организм животного и для спокойствия кошки обеспечьте удобный доступ к самому необходимому — корму, лотку, свежей воде. Для этого можно разместить несколько мисок и лотков в разных комнатах. Старайтесь избегать любых перемен в распорядке дня, поскольку это может вызвать прогрессирование когнитивных нарушений, которые могут наблюдаться у кошки.

Стареющая кошка: физическая активность и уход за шерстью

Болезненность или чувствительность суставов могут стать причиной снижения двигательной активности кошки, в связи с чем она будет менее охотно приходить, когда вы ее зовете. Если кошка испытывает боль, она может плохо реагировать на попытки взять ее на руки. Пожилые кошки часто страдают когнитивными нарушениями, из-за чего становятся необщительными.

Тем не менее физическая активность по-прежнему важна для стареющей кошки, так как помогает поддерживать нормальный вес. На этом этапе подходящим упражнением будет простая игра с любимой игрушкой, которая позволит уставшей за день кошке лучше спать ночью.

Пожилые кошки теряют былую гибкость, и им становится трудно вылизывать шерсть. В связи с этим важно регулярно расчесывать вашего питомца, чтобы удалять отмершие волоски и стимулировать обновление клеток кожи.