Колтуны у кошки
Колтуны, то есть свалявшиеся комки шерсти, образуются чаще у длинношерстных и полудлинношерстных кошек. Наиболее распространенная дислокация — за ушами, в паху, в верхней части задних лап, на шее и на хвосте.
Почему у кошки появляются колтуны?
Считается, что образование колтунов — признак небрежного ухода за кошкой, однако это не всегда верно. Существуют факторы, которые стимулируют возникновение колтунов. К ним относятся:
- гиперфункция сальных желез,
- интенсивная линька,
- излишне сухой кожный покров,
- обезвоживание шерсти,
- изменение структуры волоса.
Как известно, сверху волос покрыт кутикулой, состоящей из чешуек. Чешуйки в шерсти здоровой кошки прилегают к поверхности волоса и защищают более глубокие слои от внешних воздействий.
Если целостность кутикулы нарушается, чешуйки отходят от стержня, как бы раскрываются, и тогда соседние волоски, не прикрытые чешуйками, слипаются.
Также существует теория, что колтуны могут образовываться при нарушении направления роста волоса или нарушениях в обмене веществ.
Причины развития колтунов:
- Недостаточный уход.
- Генетическая предрасположенность.
- Хронические заболевания, нарушение обмена веществ, кожные заболевания, в том числе поражение паразитами.
- Погрешности в кормлении
Возможно, вашей кошке не хватает белков и минеральных веществ в питании.
- Пожилой возраст.
Конечно же, опасности для жизни колтуны не представляют, но игнорировать их появление не стоит. И проблема не только в неэстетичном виде животного. Колтуны могут доставлять беспокойство кошке.
Кожа под колтуном стянута, что ограничивает возможность движения и вызывает боль. Под колтуном возможны поражения кожных покровов. Так, излишняя сухость кожи приводит к образованию перхоти, излишняя влажность — к воспалениям и изъязвлениям. Пораженная кожа становится желанной средой обитания бактериальной и грибковой флоры.
Что делать, чтобы шерсть не сваливалась?
1. Регулярно расчесывайте кошку.
2. Используйте лосьоны против колтунов. Они питают волосы и предотвращают поражение кутикулы.
3. Купайте кошку со средствами для увлажнения и питания шерсти.
4. Кормите полноценными профессиональными кормами.
5. В случае необходимости, боритесь с нательными паразитами и проводите профилактику.
Когда колтунов мало и они небольшие, можно удалить их ножницами, стараясь не повредить шерсть.
Если колтунов много, они прилегают близко к коже, лучше обратиться за помощью в грумерский салон либо к ветеринару.
Если же, несмотря на уход, колтуны продолжают образовываться, необходимо провести полное обследование кошки у ветеринара и постараться найти причину патологии.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей