Колтуны у кошки

Колтуны, то есть свалявшиеся комки шерсти, образуются чаще у длинношерстных и полудлинношерстных кошек. Наиболее распространенная дислокация — за ушами, в паху, в верхней части задних лап, на шее и на хвосте.

Почему у кошки появляются колтуны?

Считается, что образование колтунов — признак небрежного ухода за кошкой, однако это не всегда верно. Существуют факторы, которые стимулируют возникновение колтунов. К ним относятся:

гиперфункция сальных желез,

интенсивная линька,

излишне сухой кожный покров,

обезвоживание шерсти,

изменение структуры волоса.

Как известно, сверху волос покрыт кутикулой, состоящей из чешуек. Чешуйки в шерсти здоровой кошки прилегают к поверхности волоса и защищают более глубокие слои от внешних воздействий.

Если целостность кутикулы нарушается, чешуйки отходят от стержня, как бы раскрываются, и тогда соседние волоски, не прикрытые чешуйками, слипаются.

Также существует теория, что колтуны могут образовываться при нарушении направления роста волоса или нарушениях в обмене веществ.

Причины развития колтунов:

Недостаточный уход.

Генетическая предрасположенность.

Хронические заболевания, нарушение обмена веществ, кожные заболевания, в том числе поражение паразитами.

Погрешности в кормлении

Возможно, вашей кошке не хватает белков и минеральных веществ в питании.

Пожилой возраст.

Чем опасны колтуны?

Конечно же, опасности для жизни колтуны не представляют, но игнорировать их появление не стоит. И проблема не только в неэстетичном виде животного. Колтуны могут доставлять беспокойство кошке.

Кожа под колтуном стянута, что ограничивает возможность движения и вызывает боль. Под колтуном возможны поражения кожных покровов. Так, излишняя сухость кожи приводит к образованию перхоти, излишняя влажность — к воспалениям и изъязвлениям. Пораженная кожа становится желанной средой обитания бактериальной и грибковой флоры.

Что делать, чтобы шерсть не сваливалась?

1. Регулярно расчесывайте кошку.

2. Используйте лосьоны против колтунов. Они питают волосы и предотвращают поражение кутикулы.

3. Купайте кошку со средствами для увлажнения и питания шерсти.

4. Кормите полноценными профессиональными кормами.

5. В случае необходимости, боритесь с нательными паразитами и проводите профилактику.

Если колтун все-таки образовался

Когда колтунов мало и они небольшие, можно удалить их ножницами, стараясь не повредить шерсть.

Если колтунов много, они прилегают близко к коже, лучше обратиться за помощью в грумерский салон либо к ветеринару.

Если же, несмотря на уход, колтуны продолжают образовываться, необходимо провести полное обследование кошки у ветеринара и постараться найти причину патологии.