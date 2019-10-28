Как избавиться от блох у котенка?

Даже если ваш котенок не имеет доступа на улицу, он может заразиться паразитами, в числе которых блохи. Читайте в нашей статье о том, как избавиться от блох у маленьких котят.

Блохи — небольшие, но достаточно заметные эндопаразиты, питающиеся кровью теплокровных животных, в том числе кошек, собак, крыс и даже человека. Блохи живут во внешней среде, и для них важно в максимально короткие сроки найти себе хозяина-жертву. Пик активности блох приходится на периоды влажной и одновременно теплой погоды.

К сожалению, домашний образ жизни кошки совсем не гарантирует безопасности от этих паразитов. Блохи могут попасть в квартиру на одежде человека, на других домашних питомцах, имеющих доступ к улице, от подвальных крыс, бездомных животных, которые могут контактировать с вашим питомцем. Паразиты могут попасть в квартиру даже через открытые двери и окна. Блохи отличаются прыгучестью, что помогает преодолевать им достаточно большие дистанции.

Как понять, что у вашего котенка блохи? Конечно, первым признаком блошиных укусов будет наличие у питомца зуда, красных точек на лапах, расчесанных участков кожи.

Как обнаружить блох?

Чтобы увидеть блох, иногда бывает достаточно просто присмотреться к коже животного: если самих паразитов не видно, могут быть заметны их фекалии в виде темного цвета крупинок, представляющих собой не что иное, как переваренную насекомым кровь. Окончательное подтверждение можно получить, проведя по шерсти кошки влажной салфеткой. Тогда крупинки превратятся в бордовые разводы.

Если ваше предположение подтвердилось, необходимо незамедлительно приступать к борьбе с этими паразитами. Помимо неприятных и болезненных ощущений, которые вызывают укусы блох, у кошек может развиться блошиный дерматит. Кошка будет вновь и вновь расчесывать зудящий участок, который в скором времени рискует загноиться, если в рану попадет инфекция.

А еще блошиная слюна содержит белки, а значит, способна вызывать аллергию у животного, что приводит к более неприятным последствиям.

Как избавиться от блох у котенка?

Если у маленького котенка блохи, перед тем, как избавиться от них, нужно обработать помещение от паразитов. Животное необходимо вымыть со специальным инсектицидным шампунем, четко следуя инструкции а также постоянно вычесывать. Эти два способа трудоемки, но оправдывают усилия и время, затраченные на них.

Более удобным методом является применение спреев (использовать против роста шерсти) и пудр (присыпать на шерсть). Обе формы препаратов эффективно убивают паразитов и безопасны для кошек. Но процедуру необходимо повторять каждые две недели в течение сезона.

Профилактика против блох

Предупреждающими методами борьбы с паразитами станут противоблошиные ошейники и капли. При выборе ошейника стоит проконсультироваться с ветеринарным врачом, так как у некоторых животных может развиться аллергия. Надетый на кошку ошейник используется около двух месяцев, в течение этого периода он будет надежно защищать вашего питомца от паразитов.

К выбору капель тоже стоит отнестись внимательно, ибо препарат наносится на кожу и шерсть животного и, соответственно, может быть слизан — и питомец отравится. Безопаснее использовать капли, которые не попадают в кровь животного, а распределяются в слоях кожного сала. Они, как правило, не вызывают отравлений и аллергических реакций, эффективно отпугивают блох.