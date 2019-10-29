Разбираем возможные причины появления гноя в глазах вашего домашнего животного и рассказываем, что делать, когда у котенка гноятся глаза.

Причины

В норме после сна во внутренних уголках глаз у котенка собирается прозрачная или слегка мутноватая жидкость, которая со временем может высыхать и накапливаться, образуя так называемый слезный камень. Более сильное слезотечение, а тем более гноящиеся глаза — тревожный симптом, серьезность которого нельзя игнорировать.

Важно понимать, что когда у котенка гноятся глаза, это может быть не самостоятельным заболеванием, а симптомом очень серьезных инфекционных, вирусных и паразитарных заболеваний, таких как хламидиоз, токсоплазмоз, микоплазмоз, герпес, кальцивироз. Поэтому, если причина заболевания не очевидна, необходимо срочно обратиться к ветеринарному врачу для проведения полноценного обследования.

Помимо перечисленных причин, гноящиеся глаза могут быть симптомом менее страшных, но все же очень неприятных заболеваний, таких как конъюнктивит, блефарит, кератит и достаточно безобидные не специфические простудные заболевания кошек, а также любой травмы глаза.

Не рекомендуется ставить диагноз самостоятельно и тем более проводить лечение, но надо уметь разобраться, с каким заболеванием мы имеем дело.

Травмы глаз и век у котенка часто сопровождаются возникновением кровоподтека. Можно заметить рану, отечность. Блефарит характеризуется постоянным раздражающим зудом в глазах, котенок начинает их чесать, занося в пораженный участок другую инфекцию.

Наиболее распространен гнойный конъюнктивит. В этом случае воспаление поражает оба глаза. Характерны также болезненность области глаза и повышенная температура.

Что делать, если у котенка гноятся глаза?

Самолечение вирусных, паразитарных, грибковых заболеваний чревато серьезными последствиями — вплоть до потери глаза, а иногда и гибели животного. Поэтому при подозрении на данную патологию надо срочно обратиться к специалисту.

В менее серьезных ситуациях лечение заболевания зависит от его причины. Если это конъюнктивит, то эффективным будет местное лечение антибиотиками. При блефарите требуется применение комплексного лечения, в том числе инъекционными препаратами.

Надо помнить, что для данных патологий характерно поражение обоих глаз, поэтому, даже если видимое поражение затронуло только один глаз, второй надо лечить превентивно.

Раны и инородные тела в глазе требуют начинать лечение с первичной обработки, направленной на очистку раны, удаление инородного тела и скопления гноя. Дальнейшее лечение производится с применением заживляющих и антибактериальных средств.

Стоит выбрать препараты, усиливающие естественный иммунитет организма. При простуде можно ограничиться ежедневной обработкой глаз с применением отваров трав (ромашки, зверобоя, календулы) и антисептических растворов.

Однако каким бы «несерьезным» не казалось вам заболевание, не пытайтесь решить проблему самостоятельно. Обязательно обратитесь к ветеринарному врачу. Только он может правильно поставить диагноз и назначить соответствующее лечение. Так вы убережете свое домашнее животное от возможных осложнений.

Профилактика

Профилактические мероприятия строятся на основе понимания первопричины заболевания. Вирусные, грибковые и паразитные заболевания лучше предупреждать. Для этого нужно придерживаться календаря плановых вакцинаций.

С целью профилактики конъюнктивита нужно очищать скопившиеся выделения. Удобнее всего пользоваться для этого кипяченой водой, свежезаваренным чаем или дезинфицирующими отварами трав (например, ромашки). Следует помнить, что некоторые растворы могут окрашивать шерсть у кошек светлых окрасов.

Профилактика простудных заболеваний достаточно проста: избегайте сквозняков, значительных перепадов температур и охлаждения. А если все-таки ваше домашнее животное заболело, при появлении первых признаков сразу обратитесь к ветеринарному врачу, чтобы он поставил диагноз и назначил лечение.

В случае травм и развития блефарита не допускайте расчесывания ран, необходима изоляция от попадания пыли: важно удалить шерсть, которая попадает в глаза.