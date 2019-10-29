Признаки старения кошек

Мы живем бок о бок со своими питомцами многие годы, и в какой-то момент понимаем, что животное далеко не молодое, и даже уже заслуживает статус ветерана.

Домашние кошки в среднем живут до 15 лет, но нередко встречаются и долгожители, которые доживают до 22–25 лет. И очень многое зависит от среды обитания животного, наследственности, а также кормления и ухода. Пожилая кошка нуждается в повышенном внимании к своим потребностям, большей заботе и в особенном уходе.

Старость у кошек протекает по-разному . Как хозяин может определить, что возрастные изменения все-таки начались? Владельцу кошки необходимо обратить внимание на уровень активности, внешность, состояние здоровья и психики.

Во-первых , происходят значительные изменения в поведении. Самым первым признаком является изменение активности животного. Пожилые кошки становятся менее подвижными, медленнее передвигаются, значительно сокращают количество потенциально сложных прыжков, больше времени уделяют сну.

Конечно, некоторые и до последнего момента могут оставаться игривыми и активными. Но многие животные с возрастом начинают терять зрение и слух, а также обоняние и вкус. Это владелец кошки может заметить по неотзывчивости кошки на призывы (ухудшение слуха), существенному снижению аппетита (ухудшение вкуса и обоняния), затруднениям в передвижениях и ориентировке в пространстве (ухудшение зрения).

Что касается внешности, то у многих кошек с возрастом ухудшается качество и внешний вид шерсти. Волоски начинают активнее выпадать, а новые не вырастают, следовательно, густота шерсти может существенно уменьшиться. Блеск и лоск, шелковистость тоже теряются, увеличивается количество колтунов.

Также с возрастом у кошки начинают слоиться когти, а повышенная выработка серы может существенно ухудшить функцию слуха. И теперь хозяину кошки необходимо помогать животному в уходе за собой: тщательно вычесывать шерсть, вовремя удалять колтуны, стричь когти, чистить уши.

Возрастные изменения сказываются и на психике животных. В привычном для хозяев поведении могут наблюдаться существенные изменения, когда ранее ласковые, активные кошки становятся более спокойными, порой неохотно идут на контакт. С возрастом питомцы могут становиться более осторожными, боязливыми, пугливыми или даже агрессивными и раздражительными.

Но основные изменения, приходящие с возрастом, затрагивают, конечно, сферу здоровья питомца. Пожилые кошки подвержены хроническим болезням, а также более чувствительны к различным инфекционным и аутоиммунным заболеваниям. Слабым звеном может оказаться и опорно-двигательная система (болезни костей и суставов), и внутренние органы (ослабление функций печени, желез, сердца), и общий иммунитет (кошки часто болеют, простужаются).

Пожилое животное необходимо периодически наблюдать у ветеринарного врача для лечения уже имеющихся заболеваний, диагностики не выявленных и предупреждения возможных осложнений.