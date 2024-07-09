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Как понять поведения щенка

Для своего щенка вы являетесь незаменимым товарищем для общения, и независимо от того, пытается он привлечь ваше внимание или нет, важно, чтобы вы понимали его поведение, то, как он выражает свое настроение, и смысл его действий.
Черный щенок лижет лицо мальчика

Движения и реакции вашего щенка

Ваш щенок не может общаться с помощью речи, поэтому наблюдайте за его движениями, реакциями и постарайтесь понять, как вы можете удовлетворить его потребности.

Спокойное состояние

Спокойная поза считается базовой для всех других движений и реакций. Важно понимать основные движения и реакции щенка, чтобы вы могли распознавать любые незначительные изменения в поведении животного.

Настороженные

Если движения и реакции вашего щенка говорят о настороженности, значит, что-то привлекло его внимание. Это не обязательно реакция на что-то негативное. Возможно, щенок просто заинтересовался определенным предметом или ситуацией. Тем не менее обратите пристальное внимание на поведение вашего щенка и убедитесь, что он чувствует себя комфортно и уверенно в любой ситуации.

Игривые

Когда у щенка игривое настроение, это часто можно заметить по характерному «поклону». Помимо этой позы, игривого щенка также можно распознать по резким движениям. Играя со щенком в веселые игры, когда он проявляет такое поведение, вы сможете обеспечить ему достаточно возможностей для физической и умственной активности.

Страх

Важно распознавать у щенка признаки страха или тревоги. Если ваш щенок кажется напуганным, вы должны убрать его от того, что его напугало, и позволить ему успокоится.

Оборонительная агрессия

Щенки проявляют такое поведение, когда напуганы, и могут напасть, если их спровоцировать. Важно уделять пристальное внимание движениям и реакциям щенка и не слишком давить на него.

Агрессия нападения

Если ваш щенок проявляет агрессивное поведение, важно попытаться разрядить обстановку и остановить нападение.

Поощрение правильного поведения

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Какое поведение вы хотите поощрять?

Важно закреплять хорошее поведение уже с того дня, когда вы принесете щенка домой. Есть определенные вещи, которые стоит особенно поощрять. Например, дружелюбно относиться к незнакомцам и не грызть мебель, когда щенка оставляют дома одного.

Щенок далматина, которого несет владелец
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Как вырабатывать хорошее поведение?

Как только щенок появится у вас дома, от вас зависит закрепление шаблонов хорошего поведения и предотвращение нежелательных действий, например царапания и кусания. Положительное подкрепление — хороший метод дрессировки, помогающий приучать щенка соблюдать правила жизни в доме. Вы можете поощрять за хорошее поведение и игнорировать нежелательные действия.

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Поощрение правильного поведения

Если вы будете награждать своего щенка лакомствами за хорошее поведение, он с большей вероятностью будет повторять его, поскольку оно будет ассоциироваться с положительным результатом. Если ваш щенок плохо себя ведет, постарайтесь не уделять этому действию слишком много внимания, никогда не наказывайте и не кричите на него, так как это может вызвать страх и поощрить подобное поведение. Вместо этого научите своего щенка другому поведению.

Щенок бордер колли сидит на улице в траве
Щенок хаски идет по траве и веткам на улице

Эволюция поведения собак

В ходе одомашнивания собаки превратились из диких животных в домашних, и это привело к кардинальным изменениям в их поведении. Поскольку собакам больше не нужно добывать пищу или искать приют, им необходимо уметь сообщать о своих потребностях владельцам. Этому они учатся с раннего возраста.

Вопросы поведения щенка

Откройте для себя несколько факторов, которые могут повлиять на поведение вашего щенка.

Если вас беспокоит поведение вашего щенка, следует обратиться к ветеринарному врачу.

Найдите ветеринарного врача
Черно-белое изображение сидящего на белом фоне щенка породы джек рассел терьер

Здоровье вашего щенка

Узнайте, как заботиться о здоровье и благополучии вашего щенка и как распознать первые признаки болезни.

Здоровье щенка
Черно-белое изображение играющих щенков таксы

Дрессировка щенка

Изучите основы дрессировки щенков и научите своего питомца, как стать воспитанным членом семьи.

Дрессировка щенка