Как понять поведения щенка
Движения и реакции вашего щенка
Ваш щенок не может общаться с помощью речи, поэтому наблюдайте за его движениями, реакциями и постарайтесь понять, как вы можете удовлетворить его потребности.
Спокойное состояние
Настороженные
Игривые
Страх
Оборонительная агрессия
Агрессия нападения
Поощрение правильного поведения
Какое поведение вы хотите поощрять?
Важно закреплять хорошее поведение уже с того дня, когда вы принесете щенка домой. Есть определенные вещи, которые стоит особенно поощрять. Например, дружелюбно относиться к незнакомцам и не грызть мебель, когда щенка оставляют дома одного.
Как вырабатывать хорошее поведение?
Как только щенок появится у вас дома, от вас зависит закрепление шаблонов хорошего поведения и предотвращение нежелательных действий, например царапания и кусания. Положительное подкрепление — хороший метод дрессировки, помогающий приучать щенка соблюдать правила жизни в доме. Вы можете поощрять за хорошее поведение и игнорировать нежелательные действия.
Поощрение правильного поведения
Если вы будете награждать своего щенка лакомствами за хорошее поведение, он с большей вероятностью будет повторять его, поскольку оно будет ассоциироваться с положительным результатом. Если ваш щенок плохо себя ведет, постарайтесь не уделять этому действию слишком много внимания, никогда не наказывайте и не кричите на него, так как это может вызвать страх и поощрить подобное поведение. Вместо этого научите своего щенка другому поведению.
Эволюция поведения собак
В ходе одомашнивания собаки превратились из диких животных в домашних, и это привело к кардинальным изменениям в их поведении. Поскольку собакам больше не нужно добывать пищу или искать приют, им необходимо уметь сообщать о своих потребностях владельцам. Этому они учатся с раннего возраста.
Вопросы поведения щенка
Возможно, ваш щенок испытывает беспокойство из-за разлуки. Чтобы этого не происходило, приучите свою собаку находиться в одиночестве. Если собака может оставаться одна дома хотя бы на 30 минут, обычно она легче переносит разлуку на более длительное время.
Возможно, от скуки или из любопытства, однако иногда это может быть связано с определенными заболеваниями. Если вас беспокоит поведение вашего щенка, вам следует проконсультироваться с ветеринарным врачом.
Это может быть признаком одиночества, тревожности или скуки, поэтому очень важно предлагать своему питомцу игрушки для жевания и обеспечивать физические нагрузки. Останавливайте попытки щенка грызть что угодно, перенаправляя его внимание на игрушку, но никогда не наказывайте животное, так как это может только увеличить проявления плохого поведения.
Если вашему щенку не хватает физической активности, он может пытаться сжечь лишнюю энергию, роя землю. Щенок также может закапывать свои игрушки или жевательные лакомства, поэтому следите за тем, чтобы он не уносил их с собой на улицу. Еще они могут пытаться охладиться, лежа на свежевырытой земле, если им слишком жарко.
Чрезмерное учащенное дыхание может быть признаком того, что щенку слишком жарко, а также может указывать и на стресс, если животное испытывает дискомфорт. Такое дыхание может свидетельствовать о болезни, поэтому обязательно обратитесь к ветеринарному врачу, если есть повод для сомнений.
Одни предполагают, что щенки качаются в фекалиях, потому что это помогает скрыть их запах, и эта привычка относится к тем временам, когда собак еще не приручили. Другие говорят, что собаки делают это просто потому, что им нравится запах!
Нос собаки бывает холодным из-за испаряющейся влаги, поэтому нос будет теплым, если испарения нет. Однако нос вашего щенка никогда не должен быть сухим или потрескавшимся. Если вы обеспокоены, следует проконсультироваться с ветеринарным врачом.
Щенки не могут долго концентрироваться на одном занятии. Если ваш щенок не сосредоточен, возможно, ваши текущие дрессировки слишком длинные. Постарайтесь, чтобы сеансы не превышали пяти минут, выберите тихое и знакомое место для дрессировки и убедитесь, что щенка ничто не отвлекает.
Это проблема чаще встречается у щенков в возрасте до шести месяцев. Некоторые предполагают, что они так делают, если у них дефицит витаминов, эндопаразиты или просто когда им скучно.
Ваш щенок может расстроиться по ряду причин, включая голод, одиночество, травмы, скуку или из-за того, что ему нужно в туалет. С помощью приведенных выше советов вы сможете распознать ситуацию, движения и реакции щенка, а также понять, чего он хочет.
Ранее считалось, что собаки едят траву, чтобы вызвать рвоту, однако более вероятно то, что они просто любят ее есть.
Это может означать, что ваш щенок пытается что-то выразить, например привязанность. В новых ситуациях они могут лизать лицо незнакомцу, чтобы попытаться выяснить их намерения.
Во-первых, важно исключить медицинские проблемы, поэтому, если вы обеспокоены, обратитесь к ветеринарному врачу. Другими причинами дрожи могут быть стресс, страх, волнение и низкие температуры. Попытайтесь вспомнить, что происходило до того, как ваш щенок начал дрожать, чтобы выяснить причину.
Если вас беспокоит поведение вашего щенка, следует обратиться к ветеринарному врачу.Найдите ветеринарного врача
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