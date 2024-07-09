Как понять поведения щенка

Если вы будете награждать своего щенка лакомствами за хорошее поведение, он с большей вероятностью будет повторять его, поскольку оно будет ассоциироваться с положительным результатом. Если ваш щенок плохо себя ведет, постарайтесь не уделять этому действию слишком много внимания, никогда не наказывайте и не кричите на него, так как это может вызвать страх и поощрить подобное поведение. Вместо этого научите своего щенка другому поведению.