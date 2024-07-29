Подготовка

Переезд в новый дом

Первые недели жизни

Кормление

Здоровье

Этапы роста

Социализация

Дрессировка и игры

Уход за шерстью

Поведение

Первые дни и недели пребывания щенка у вас дома

Появление нового щенка в доме — очень волнительный момент, но первые дни также могут стать серьезным стрессом для вас и для щенка. Чтобы помочь щенку освоиться, запомните несколько важных правил.

Первый день жизни щенка в вашем доме

День, когда щенок переезжает в новый дом, очень важен для него. Чтобы помочь питомцу адаптироваться, следуйте нашим ключевым рекомендациям.

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Поддерживайте тишину и спокойствие в доме

Ваш щенок может переживать стресс от новой обстановки, звуков и запахов, а также от разлуки с матерью. Поддерживайте тишину и спокойствие в доме, чтобы не добавлять к этому стрессу других раздражителей.

Puppy sleeping in a red dog bed
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Выгуливайте щенка

Вернувшись домой, сразу отведите щенка в сад или на улицу, чтобы он мог сходить в туалет. Если у него получится это сделать, похвалите его.

White Schnauzer puppy running through grass
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Предоставьте щенку возможность исследовать окружающую обстановку

После того как щенок побывал на улице, отведите его внутрь в безопасное место, откуда он не сможет выйти, и дайте ему возможность начать обнюхивать и исследовать его.

Dalmatian puppy running outdoors in a garden
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Постоянный контроль

Постоянно наблюдайте за своим щенком, пока он привыкает к новой среде обитания. Позвольте щенку самому приходить к вам за лаской, не предлагайте общение слишком настойчиво, так как некоторым щенкам частое внимание со стороны человека может доставлять дискомфорт.

English Cocker Spaniel puppy indoors on a grey carpet
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Покажите щенку его лежанку

Положите на спальное место щенка какую-либо вещь с вашим запахом и одеяло, на котором можно уютно устроиться. Кроме того, не помешает поставить рядом громко тикающие часы, которые напомнят вашему питомцу сердцебиение матери.

English Cocker Spaniel puppy stood indoors looking out of a window

Щенкам нравится предсказуемость. Распланируйте процедуры кормления, прогулки, сеансы дрессировки и время ухода за шерстью, чтобы вы знали, с чего начинать первый день пребывания щенка в вашем доме. Если вы знаете, какого распорядка придерживался заводчик, до того как вы взяли у него щенка, лучше всего продолжать придерживаться того же распорядка, пока щенок не привыкнет к новому дому.

Первая ночь щенка в вашем доме

Как и младенцы, некоторые щенки быстро осваиваются на новом месте, а другие, прежде чем привыкнуть, подарят вам несколько бессонных ночей. Будьте терпеливы, последовательны и следуйте нашим рекомендациям.

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Используйте вольер для щенков

На начальном этапе разместить лежанку для щенка лучше в вольере, а не в переноске, так как здесь у него есть возможность видеть вас и ощущать ваш запах. На первое время разместите вольер рядом со своим спальным местом.

Hungarian Vizsla puppy sleeping on a white blanket
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Что делать, если щенок скулит

Если ваш щенок скулит и вы подозреваете, что он хочет в туалет, наденьте на него поводок и отведите его в привычное место для выгула. Если вы думаете, что щенку одиноко или он напуган, поговорите с ним успокаивающим голосом, но не трогайте его и не играйте с ним. Чрезмерная суета из-за скуления может привести к развитию у щенка стремления постоянно привлекать к себе внимание, а игнорирование — к тревожности и унынию.

English Cocker Spaniel puppy lying down next to a sofa

Щенки очень быстро утомляются и нуждаются в большом количестве сна для здорового развития и хорошего самочувствия, поэтому важно обеспечивать им полноценный отдых. Вначале им необходимо спать от 18 до 20 часов в сутки. Когда они достигнут взрослого возраста, это время сократится до 12–14 часов.

Пошаговые инструкции по кормлению щенка в первое время

Первое кормление щенка имеет ключевое значение. Понимание того, что ему нужно в этот момент, поможет вам избежать проблем.

Поначалу придерживайтесь прежней диеты

В течение первых одной или двух недель давайте щенку тот же корм, что и прежний владелец, следуя рекомендациям по кормлению на упаковке. Любые резкие изменения в питании могут вызвать стресс или расстройство пищеварения.

Подберите для кормления тихое место

Это место не должно находиться рядом с вашим обеденным столом или с местом кормления других домашних животных. Во время кормления не беспокойте щенка, чтобы он не волновался и чувствовал себя в безопасности.

Установка режима кормления

Собаки чувствуют уверенность, если знают, когда их будут кормить, поэтому с первого дня следует установить режим кормления. В период отъема щенка необходимо кормить четыре раза в день. В возрасте четырех месяцев число кормлений можно сократить до трех. Если вам нужна помощь в этом вопросе, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.

Узнайте больше о рационе и кормлении щенка

Молодых собак лучше кормить 3–4 раза в день небольшими порциями, чем 1–2 раза в день большими. Часть основной порции корма можно использовать в качестве вознаграждения за желаемое поведение и во время дрессировки, что также поможет избежать переедания.

how to transition onto new food illustration

Безопасный способ изменить питание вашего щенка

У щенков чувствительная пищеварительная система, которая плохо реагирует на резкие изменения. Резкая смена рациона может привести к нарушению пищеварения у питомца. Поэтому меняйте рацион осторожно и постепенно. Ознакомьтесь с нашими пошаговыми инструкциями по безопасному изменению питания щенка.

Подробнее
Labrador puppy black and white eating from red bowl

Кормление щенка

Знание пищевых привычек собак поможет вам обеспечить своему щенку здоровое начало жизни.

Кормление щенка
Golden Retriever puppy sitting on a table being examined by a vet

Поход со щенком к ветеринарному врачу

Возможно, вам потребуется отвести щенка на осмотр спустя несколько дней после его появления в вашем доме. Ветеринарный врач составит план вакцинации для вашего питомца. Необходимо сделать щенку прививки, прежде чем он начнет контактировать с другими собаками. Кроме того, врач может дать советы на различные темы — от дегельминтизации до питания.

Первый визит щенка к ветеринарному врачу

Если у вас есть сомнения относительно состояния здоровья вашего щенка, обязательно отведите его к ветеринарному врачу для осмотра через несколько дней после того как заберете его домой. Если вы хорошо подготовитесь, ваш щенок получит от этого визита только положительные впечатления. Также вы сможете больше узнать о том, как ухаживать за своим питомцем.

Первое посещение ветеринарного врача

Социализация щенка

Начать вырабатывать социальные навыки у щенка в первую неделю жизни с вами можно несколькими способами.

Dachshund puppies in black and white

Узнайте больше о социализации щенка

Ваша ответственность как хозяина — помочь щенку привыкнуть к новому миру и начать чувствовать себя уверенно в новых для него ситуациях. Вы можете помочь ему социализироваться, постепенно предлагая ему новые занятия и впечатления.

Социализация щенка

Как знакомить щенка со взрослыми, детьми и домашними животными

Знакомство с новыми людьми и другими животными поможет щенку адаптироваться к новыми явлениям и изменениям обстановки, когда он вырастет. Однако важно делать это правильно.

Знакомство со щенком

Распорядок дня щенка в дневное и ночное время

Первые несколько дней и недель очень важны для успешной адаптации щенка в вашей семье и для того, чтобы он рос здоровой и воспитанной собакой. Если есть возможность, лучше взять отпуск на первую неделю пребывания щенка в доме. Это даст вам возможность сосредоточиться на выстраивании распорядка, который поможет щенку чувствовать себя в безопасности и понимать, чего от него ждут.

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Выходы «по нужде»

Щенки плохо контролируют свое мочеиспускание, поэтому им нужно ходить в туалет сразу после кормления, питья, сна и игр. Водите щенка в одно и то же место каждое утро, после каждого кормления и после сна, а также перед ночным сном, используя простую команду, например «Туалет» или «Быстро». Кроме того, обращайте внимание на признаки того, что щенку нужно в туалет. Например, он может крутиться на месте или нюхать пол.

Border Collie puppy standing outdoors in grass
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Кормление

Щенка следует кормить в одно и то же время в одном и том же месте, чтобы он знал, когда ждать кормления. К тому времени, когда вы заберете щенка домой, он уже не будет нуждаться в материнском молоке, и, как правило, его нужно будет кормить три раза в день.

Akita puppy lying down next to a stainless steel feeding bowl
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Физическая активность

Физическая активность — важная часть повседневной жизни щенков, необходимая для поддержания их здоровья. После вакцинации их можно выводить на прогулки. Выгуливать щенков нужно дважды в день, но по началу не задерживайтесь на улице дольше 15 минут.

Australian Shepherd puppy running outdoors with a stick
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Поведение

Хотя важно любить своего щенка и быть с ним ласковым, необходимо все же установить четкие правила поведения дома (например, запретить ему запрыгивать на диван) и постоянно следить за их соблюдением.

Springer Spaniel puppy sitting in long grass next to its owner
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Обучение

После завершения курса вакцинации отличным способом социализации щенка и выработки у него хорошего поведения станут регулярные занятия. Обязательно ежедневно повторяйте все, что вы выучили на занятиях.

German Shepherd puppy standing on a box outdoors
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Физическая активность

Физическая активность перед сном поможет щенку быстрее заснуть, поэтому рекомендуется выходить на вечернюю прогулку в более позднее время.

Young adult Dalmatians running through long grass and plants outdoors
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Выходы «по нужде»

Если вы выведете щенка на прогулку перед сном, то у него будет возможность справить естественные потребности. Иначе вам придется вывести щенка на улицу ночью в привычное для него место. В ночное время щенки также нуждаются в выгуле каждые три часа .

Puppy walking outdoors in a garden
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Взаимодействие

Поначалу щенку лучше спать в вольере рядом с вашим спальным местом. Однако следует свести к минимуму взаимодействие, после того как вы уложите его спать. Если щенок заскулит, поговорите с ним успокаивающим голосом, но не берите на руки. При перемещении щенка в туалет сохраняйте спокойствие и тишину.

Beagle puppies standing on a rug indoors playing with a ball

Первая прогулка щенка

Как только вы закончите вакцинацию по схеме для щенка и ветеринарный врач подтвердит, что щенок может контактировать с другими собаками, его нужно будет выгуливать два раза в день. Первая прогулка — важное событие для щенка. Помогите своему питомцу получить от нее удовольствие, чтобы он чувствовал себя уверенно во время всех следующих прогулок.

Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы первая прогулка щенка прошла хорошо и без стресса.

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Выберите правильный ошейник и поводок

Проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, какой тип ошейника и поводка наиболее подходит для вашего щенка. Поначалу рекомендуется использовать поводок-рулетку, предотвращающий постоянное натяжение ошейника на шее щенка. Убедитесь, что ошейник хорошо сидит и его не удастся снять через голову.

Beagle puppy standing outdoors on a lead
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Домашняя дрессировка

Приучайте щенка к ошейнику и поводку в комфортной для него обстановке. Постепенно укорачивайте поводок и поощряйте щенка, если он следует за вами. Не тяните поводок. При смене направления движения, наклоняйтесь и призывайте щенка идти за вами.

Dalmatian puppy walking indoors
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Найдите спокойное и тихое место

Для первой прогулки со щенком на улице найдите тихое место, где его вряд ли испугает громкий шум и оживленное движение пешеходов.

Husky puppy walking outdoors through grass
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Короткая прогулка

Ограничьте первую прогулку щенка примерно пятью-десятью минутами, чтобы он не переутомился и не перевозбудился. В ближайшие дни и недели вы можете постепенно увеличить продолжительность до 15–20 минут.

Welsh Pembroke Corgi puppy running outdoors on a lead

В период, когда щенкам от 4 до 16 недель, их мозг активно развивается и они лучше воспринимают новую информацию. Это самое подходящее время, чтобы начать знакомить их с чем-то новым и приступить к азам дрессировки. Если щенков не приучить к разнообразию мест, звуков, запахов, текстур, разным людям и домашним животным, то по мере их роста у них могут возникать всевозможные поведенческие и эмоциональные проблемы.

Dachshund puppies in black and white

Обучение щенка

Дрессировка не только решает проблему социализации животного, но и может помочь вам воспитать послушную, уверенную в себе собаку, готовую сопровождать вас в любой ситуации.

Обучение щенка

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Питание, учитывающее потребности щенков в зависимости от возраста, породы и размерной группы.

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