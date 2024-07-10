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Развитие щенка от рождения до взрослого возраста

Понимание удивительных изменений, через которые проходит ваш щенок от рождения до взрослого возраста, поможет вам обеспечить ему правильное питание на каждом этапе развития.

Рождение

Сразу после рождения щенков следует позаботиться о том, чтобы они начали получать материнское молоко. В первые часы и дни мать передает помету важные антитела и питательные вещества, которые способствуют здоровому развитию щенков.
Рождение

Поведение

При рождении глаза у щенков закрыты, поэтому они не видят. При этом щенок будет прокладывать себе путь к матери и другим щенкам из его помета с помощью обоняния и осязания в поисках тепла, безопасности и питания. Сразу после рождения большую часть времени щенки будут тратить на сон.
Рождение

Развитие

Вес щенка на момент рождения составляет приблизительно 1–5 % веса взрослого животного. В период кормления материнским молоком щенок быстро начнет набирать вес. Скорость набора веса в первые несколько дней жизни щенка зависит от размеров его породы. Вес щенка обычно увеличивается примерно на 2–4 г в день на каждый килограмм тела взрослой собаки той же породы.
Рождение

Условия содержания

У новорожденных щенков терморегуляция несовершенна, поэтому в первые часы жизненно важно обеспечить им правильные условия содержания. В «родильном» манеже для щенков следует поддерживать температурный режим от 29,5 до 32 °C. Постепенно, в течение семи–десяти дней, температуру можно снизить примерно до 26,7 °C. Кроме того, «родильный» манеж следует разместить в помещении с хорошей вентиляцией, но без сквозняков; там не должно быть слишком душно.
Рождение

Здоровье

Залог выживаемости новорожденных щенков состоит в умении самостоятельно дышать, обогревать себя и питаться. Чтобы помочь им в этот период, важно надлежащим образом подготовить родильный манеж. Используйте миски с водой или увлажнитель воздуха, чтобы поддерживать влажность на уровне 65–70 % и способствовать правильному дыханию, а также инфракрасную лампу для обогрева манежа.

Практически сразу после рождения заводчики взвешивают щенков, чтобы оценить их физическое состояние и выявить щенков с весом ниже нормы. Наблюдение за показателями роста и веса новорожденных щенков в течение первых 48 часов их жизни очень важно для заводчиков, это позволяет им оценить состояние помета и выявить щенков, находящихся в группе риска.

Рождение

Питание

Важно, чтобы щенки начали сосать как можно скорее после рождения. Если говорить точнее, это еще не молоко, а молозиво — субстанция, которую молочные железы собаки вырабатывают в первые часы после родов и которая поддерживает и укрепляет иммунную систему щенка.

Неонатальный период

Неонатальный период длится с момента рождения до достижения трехнедельного возраста. Этот этап развития также известен как вегетативный, поскольку со стороны кажется, что большую часть времени котята спят, совершая иногда несколько рефлекторных действий.
От рождения до 3 недель

Поведение

На первом этапе роста щенки в основном едят и спят. Это жизненно важно для их нормального развития, поэтому и щенкам и их матери нужно обеспечить покой.
От рождения до 3 недель

Развитие

Глаза щенков начинают открываться через 10–14 дней после рождения, а на третьей неделе жизни постепенно развивается слух. В начале зрение и слух развиты недостаточно хорошо, но по мере роста щенков они улучшаются.
От рождения до 3 недель

Условия содержания

В течение этого периода, когда щенки всегда находятся недалеко от матери или своего постоянного места, регулярное и бережное взаимодействие с ними людей поможет щенкам лучше справляться со стрессом и подготовиться к контакту с людьми в дальнейшем.
От рождения до 3 недель

Здоровье

Ответственный заводчик позаботится о том, чтобы всех щенков в первые дни их жизни осмотрел ветеринарный врач. Ветеринарный врач проверит, нет ли врожденных дефектов и проблем со здоровьем. К концу этого периода рекомендуется провести дегельминтизацию.
От рождения до 3 недель

Питание

После рождения щенки продолжают получать важные для них белки с молоком матери. По мере взросления они могут начать проявлять интерес к ее корму. С введением готового рациона начинается процесс отлучения щенков от матери.

Отлучение от матери

Отлучение от матери — важный период в жизни щенков, поскольку он обозначает начало их взрослой жизни. На этом этапе корм должен соответствовать стадии развития пищеварительных функций щенков.
4–8 недель

Поведение

Когда щенки делают свои первые шаги, между ними почти сразу начинаются игровые драки, они могут пытаться рычать и вилять хвостом — так начинается социальное взаимодействие.
4–8 недель

Развитие

Очі та вуха зараз працюють до певної міри, і цуценята починають реагувати на світло та звук.
4–8 недель

Условия содержания

Насыщенная среда способствует физическому и ментальному развитию щенка. На данном этапе развития ответственный заводчик создает щенкам условия для более частого взаимодействия с человеком, окружает их разнообразными игрушками, шумовыми раздражителями и другими стимулирующими факторами.
4–8 недель

Здоровье

Щенки уже должны совершать мочеиспускание и дефекацию без помощи своей матери. Если к концу данного этапа этого не происходит, рекомендуется посетить ветеринарного врача.
4–8 недель

Питание

В период отлучения мать по-прежнему удовлетворяет все потребности щенков в питательных веществах. Преимущественную часть рациона щенков составляет материнское молоко, однако в этот период щенки начинают проявлять повышенный интерес к корму, который ест их мать. Большинство щенков начинает лакать воду из миски.

Период роста щенков

Щенки начинают осваивать жизнь в обществе. Поведение, усвоенное на данном этапе, оказывает огромное влияние на дальнейшую жизнь животного.
Старше 8 недель

Поведение

На этом этапе жизненно важное значение имеют иерархия, активность и закрепление понимания границ дозволенного поведения. В этом возрасте у щенков проявляются естественные способности к обучению, поэтому важно сделать соответствующие выводы из допущенных в течение этого периода ошибок и продолжить процесс воспитания и социализации вашего питомца. Это поможет вашему щенку вырасти уверенной и воспитанной собакой.
Старше 8 недель

Развитие

Щенок в основном растет и набирает мышечную массу в возрасте от шести до девяти месяцев в зависимости от размеров породы. Молочные зубы в этот период сменяются коренными, а щенячья шерсть меняется на взрослую. В возрасте примерно 6–12 месяцев щенки мужского пола делают попытки метить территорию, а самки вступают в период первой течки.
Старше 8 недель

Условия содержания

Выделите щенку отдельные зоны для кормления и сна, обеспечьте его разными игрушками. Это поможет сформировать понимание основных правил, принятых в доме. Изучение разнообразных условий внешней среды и новые впечатления во время прогулок помогают щенку учиться, воспитывают уверенность в себе и укрепляют связь с владельцем.
Старше 8 недель

Здоровье

В этот период рекомендуется приучать щенка к определенному режиму физической активности и нагрузок, который соответствует этапу его развития. Выработка у щенка правильных привычек в раннем возрасте способствует его нормальному развитию и сохранению здоровья в будущем. Обсудите с ветеринарным врачом схему вакцинации и необходимость стерилизации или кастрации щенка.
Старше 8 недель

Питание

Это ключевой этап физического развития щенков, поэтому крайне важно обеспечить питание, которое сможет удовлетворить все их потребности в этот период. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим руководством по питанию щенков или изучите наши продукты.

Взросление вашего питомца

Хотя все они являются представителями одного и того же вида, разные породы собак могут разительно отличаться по размеру, весу и пищевым потребностям. Эти различия особенно значимы в период роста щенков. Пять размерных категорий пород взрослеют в разном возрасте.
12–24 месяца

Развитие

Процесс роста щенков протекает по-разному, в зависимости от размеров породы. Собаки миниатюрных пород достигают полной зрелости примерно в возрасте 8 месяцев, в то время как гигантские породы считаются щенками до двухлетнего возраста.

До возраста 8–9 месяцев у щенков крупных и гигантских пород наблюдается быстрый рост костей, после чего развивается мускулатура вплоть до достижения веса взрослого животного (вес взрослых собак крупных пород в 70 раз превышает вес щенков при рождении; вес собак гигантских пород за период роста может увеличиться в 100 раз).

12–24 месяца

Питание

Пищевые потребности щенка меняются по мере его взросления. В это время питомца необходимо постепенно переводить на корм для взрослых животных, подобранный в соответствии с его размерами, породой и образом жизни.

Здоровое питание для вашего щенка

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Питание, учитывающее индивидуальные потребности щенка

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