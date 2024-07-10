Развитие щенка от рождения до взрослого возраста
Рождение
Поведение
Развитие
Условия содержания
Здоровье
Залог выживаемости новорожденных щенков состоит в умении самостоятельно дышать, обогревать себя и питаться. Чтобы помочь им в этот период, важно надлежащим образом подготовить родильный манеж. Используйте миски с водой или увлажнитель воздуха, чтобы поддерживать влажность на уровне 65–70 % и способствовать правильному дыханию, а также инфракрасную лампу для обогрева манежа.
Практически сразу после рождения заводчики взвешивают щенков, чтобы оценить их физическое состояние и выявить щенков с весом ниже нормы. Наблюдение за показателями роста и веса новорожденных щенков в течение первых 48 часов их жизни очень важно для заводчиков, это позволяет им оценить состояние помета и выявить щенков, находящихся в группе риска.
Питание
Неонатальный период
Поведение
Развитие
Условия содержания
Здоровье
Питание
Отлучение от матери
Поведение
Развитие
Условия содержания
Здоровье
Питание
Период роста щенков
Поведение
Развитие
Условия содержания
Здоровье
Питание
Взросление вашего питомца
Развитие
Процесс роста щенков протекает по-разному, в зависимости от размеров породы. Собаки миниатюрных пород достигают полной зрелости примерно в возрасте 8 месяцев, в то время как гигантские породы считаются щенками до двухлетнего возраста.
До возраста 8–9 месяцев у щенков крупных и гигантских пород наблюдается быстрый рост костей, после чего развивается мускулатура вплоть до достижения веса взрослого животного (вес взрослых собак крупных пород в 70 раз превышает вес щенков при рождении; вес собак гигантских пород за период роста может увеличиться в 100 раз).