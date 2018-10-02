Ваша собака: роды в домашних условиях и первые 48 часов после родов
Если ваша собака ожидает щенков, необязательно помещать ее на время родов в ветеринарную клинику: вы можете организовать роды в домашних условиях. Если вы планируете роды на дому, то до наступления срока родов необходимо учесть несколько нюансов, чтобы обеспечить здоровье вашей собаки и ее щенков.
Даже если вы сделали выбор в пользу родов в домашних условиях, важно договориться с ветеринарным врачом о том, чтобы вы могли позвонить ему в случае каких-либо осложнений. Врач обладает бесценным опытом и сможет оказать необходимую поддержку, обеспечив безопасность всех щенков.
В доме нужно выделить определенное место, которое будет служить «гнездом» для собаки и щенков. Важно правильно обустроить «гнездо», создав комфортную, бесстрессовую обстановку для собаки и оптимальные условия для новорожденных. Вот несколько моментов, о которых стоит подумать.
«Родильный манеж» для вашей собаки
Это может быть ящик из непористого, легко моющегося материала, достаточно большой, чтобы там могли находиться мать и щенки. Застелите ящик материалами, сохраняющими тепло, которые можно без труда достать при проведении уборки в манеже: для этого идеально подходят полотенца, простыни или газеты. Если ваша собака весит более 15 кг, оборудуйте манеж «планками безопасности», на 10-15 см отстоящими от пола и от бортов ящика, чтобы собака не раздавила щенков, когда лежит в манеже.
Решающие факторы, которые необходимо учитывать при проведении родов в домашних условиях: тепло, влажность и воздух
У новорожденных щенков может легко снизиться температура тела и наступить обезвоживание, поэтому в родильной зоне важно поддерживать правильную температуру и влажность. Используйте миски с водой или увлажнитель воздуха, чтобы поддерживать влажность на уровне 65-70%, а также инфракрасную лампу для обогрева манежа.
В первые четыре дня жизни щенков температура окружающего воздуха должна сохраняться на уровне 29,5–32 °C. Затем температуру можно постепенно понижать примерно до 26,7 °C, когда щенкам исполнится от семи до десяти дней, и далее до 22,2 °C к концу четвертой недели жизни щенков. Кроме того, родильный манеж следует разместить в помещении с хорошей вентиляцией, но без сквозняков; там не должно быть слишком душно.
Обеспечьте соблюдение гигиены во время родов собаки в домашних условиях
Место для родов должно содержаться в строгой чистоте, то есть необходимо ограничить доступ людей в эту зону и регулярно проводить там уборку и дезинфекцию. Позаботьтесь о соблюдении правил личной гигиены, прежде чем войти в помещение, предназначенное для родов. Прежде чем поместить туда собаку, ее необходимо искупать или вычесать, чтобы по возможности избавить ее от паразитов и бактерий.
Перевод собаки в помещение для родов
Чтобы во время родов ваша собака чувствовала себя спокойно и расслабленно, следует познакомить ее с местом для родов и родильным «отделением» за одну или две недели до предполагаемой даты родов. Не подпускайте к собаке и месту для родов других взрослых животных, чтобы избежать попадания инфекции, и убедитесь, что собака чувствует себя в этой зоне комфортно.
Уход за собакой после родов в домашних условиях
Щенки в первые три недели жизни очень уязвимы. Первые 48 часов после рождения особенно важны для нормального развития щенка в будущем. Самые серьезные факторы риска в родах — недостаток кислорода и инфекции. Следуйте приведенным выше советам, чтобы правильно подготовить место для родов и снизить риск патологии.
Если роды прошли благополучно, несколько простых мер помогут вам эффективно поддержать здоровье новорожденных.
Постарайтесь, чтобы щенки как можно скорее после рождения начали получать материнское молоко. Если говорить точнее, это еще не молоко, а молозиво — густая субстанция, которую молочные железы собаки вырабатывают в первые часы после родов и которая поддерживает и укрепляет иммунную систему щенка. Щенки должны получить молозиво в первые 12–16 часов жизни, поэтому важно сделать все возможное, чтобы они как можно скорее начали сосать молоко матери.
Щенков рекомендуется регулярно взвешивать: это позволит следить за состоянием их здоровья и развитием. Щенки, которые не прибавляют или теряют в весе, должны быть как можно скорее осмотрены ветеринарным врачом. Следует также выявить щенков, родившихся с изначально низким весом, чтобы контролировать и поддерживать их развитие.
Пониженный вес при рождении означает, что из-за более быстрого метаболизма и других факторов такой щенок будет быстрее терять тепло и энергию. Щенки рождаются с весом, составляющим всего 1–3% от веса их матери. Пониженными считаются такие показатели веса при рождении, которые находятся в нижней четверти диапазона значений, характерных для породы вашей собаки.
Правильное ведение родов вашей собаки позволит свести к минимуму стресс после появления потомства в домашних условиях. Ваша задача — тщательно подготовить помещение и предоставить щенкам уход, в котором они нуждаются в первые, самые важные дни своей жизни.
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