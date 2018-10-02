Если ваша собака ожидает щенков, необязательно помещать ее на время родов в ветеринарную клинику: вы можете организовать роды в домашних условиях. Если вы планируете роды на дому, то до наступления срока родов необходимо учесть несколько нюансов, чтобы обеспечить здоровье вашей собаки и ее щенков.

Даже если вы сделали выбор в пользу родов в домашних условиях, важно договориться с ветеринарным врачом о том, чтобы вы могли позвонить ему в случае каких-либо осложнений. Врач обладает бесценным опытом и сможет оказать необходимую поддержку, обеспечив безопасность всех щенков.

В доме нужно выделить определенное место, которое будет служить «гнездом» для собаки и щенков. Важно правильно обустроить «гнездо», создав комфортную, бесстрессовую обстановку для собаки и оптимальные условия для новорожденных. Вот несколько моментов, о которых стоит подумать.

«Родильный манеж» для вашей собаки

Это может быть ящик из непористого, легко моющегося материала, достаточно большой, чтобы там могли находиться мать и щенки. Застелите ящик материалами, сохраняющими тепло, которые можно без труда достать при проведении уборки в манеже: для этого идеально подходят полотенца, простыни или газеты. Если ваша собака весит более 15 кг, оборудуйте манеж «планками безопасности», на 10-15 см отстоящими от пола и от бортов ящика, чтобы собака не раздавила щенков, когда лежит в манеже.

Решающие факторы, которые необходимо учитывать при проведении родов в домашних условиях: тепло, влажность и воздух

У новорожденных щенков может легко снизиться температура тела и наступить обезвоживание, поэтому в родильной зоне важно поддерживать правильную температуру и влажность. Используйте миски с водой или увлажнитель воздуха, чтобы поддерживать влажность на уровне 65-70%, а также инфракрасную лампу для обогрева манежа.

В первые четыре дня жизни щенков температура окружающего воздуха должна сохраняться на уровне 29,5–32 °C. Затем температуру можно постепенно понижать примерно до 26,7 °C, когда щенкам исполнится от семи до десяти дней, и далее до 22,2 °C к концу четвертой недели жизни щенков. Кроме того, родильный манеж следует разместить в помещении с хорошей вентиляцией, но без сквозняков; там не должно быть слишком душно.

Обеспечьте соблюдение гигиены во время родов собаки в домашних условиях

Место для родов должно содержаться в строгой чистоте, то есть необходимо ограничить доступ людей в эту зону и регулярно проводить там уборку и дезинфекцию. Позаботьтесь о соблюдении правил личной гигиены, прежде чем войти в помещение, предназначенное для родов. Прежде чем поместить туда собаку, ее необходимо искупать или вычесать, чтобы по возможности избавить ее от паразитов и бактерий.

Перевод собаки в помещение для родов

Чтобы во время родов ваша собака чувствовала себя спокойно и расслабленно, следует познакомить ее с местом для родов и родильным «отделением» за одну или две недели до предполагаемой даты родов. Не подпускайте к собаке и месту для родов других взрослых животных, чтобы избежать попадания инфекции, и убедитесь, что собака чувствует себя в этой зоне комфортно.