Во время беременности крайне важно предпринять все необходимые действия для обеспечения здоровья будущей матери и ее щенков. Наряду с подготовкой дома и заботой о том, чтобы собака чувствовала себя комфортно, необходимо следить за ее питанием, чтобы сохранить ее здоровье и обеспечить здоровое развитие будущим щенкам.

Питание, которое учитывает индивидуальные потребности собаки в период беременности, может сыграть важную роль в благополучии ее щенков. Например, исследование собак породы бостон терьер в период беременности показало, что у собак, получавших фолиевую кислоту во время течки и в начале беременности, реже рождались щенки с расщепленным нёбом («волчьей пастью»).1

В период беременности организм вашей собаки, ее поведение и особенности кормления будут меняться. Ознакомьтесь с информацией о том, на что следует обращать внимание и как обеспечить своей собаке максимальную поддержку в этот период.

Аппетит и режим кормления собаки в период беременности

В самом начале беременности у собаки может наблюдаться временная потеря аппетита. Это совершенно нормально, ее аппетит скоро восстановится, поскольку организм животного заботится о растущих щенках.

У вас может возникнуть желание изменить график кормления собаки в соответствии с ее аппетитом. Однако менять режим кормления собаки в период беременности не следует. Если собака в период беременности не будет регулярно получать достаточное количество качественного корма, могут возникнуть различные осложнения, в том числе во время родов. Поэтому рекомендуется придерживаться обычного графика кормления, внеся в него лишь изменения, необходимые для поддержания здоровья во время беременности.

Питание собак в период беременности

После пятой недели беременности потребности собаки в энергии увеличиваются на 10% каждую неделю по мере развития щенков. В то же время проходящие в ее организме изменения могут мешать ей есть и переваривать корм в необходимом количестве. Решение этой проблемы заключается в переводе собаки на специальный высококалорийный корм.

В последней трети беременности, через 42 дня с момента ее начала, можно полностью перевести собаку на высококалорийный корм, чтобы поддержать ее здоровье на последних этапах беременности. Также необходимо еженедельно увеличивать количество корма на 10% до самых родов, так как собаке в этот период необходимы дополнительные питательные вещества и энергия.

Важно помнить, что беременной собаке нужно сбалансированное питание, которое не требует приема добавок. Некоторые из добавок, которые вы можете давать собаке в обычное время, например кальций, могут нарушать нормальную регуляцию витаминов и минералов в организме во время беременности, что приведет к нежелательным осложнениям для здоровья.