Переезд щенка в новый дом
В каком возрасте лучше всего брать щенка домой?
Если вы заберете питомца слишком рано, он пропустит этот важный период обучения, который может повлиять на будущее физическое и эмоциональное самочувствие. Но если вы заберете его от матери и однопометников намного позже, чем через 10 недель, то пропустите значительную часть этапа социализации.
Когда лучше всего брать щенка?
Вы подготовились к появлению щенка в вашем доме?
Убедитесь, что все готово к его прибытию, а вы способны помочь щенку благополучно и безопасно освоиться в новом доме и новой семье. Не совсем готовы? Узнайте больше о подготовке к появлению щенка в вашем доме.
Вопросы заводчику щенка
- Полностью ли щенок отлучен от матери и переведен на твердый корм?
- Каким кормом его кормили и каков его график кормления?
- Приучен ли щенок к туалету и насколько хорошо?
- Каковы его дневные и ночные привычки на настоящий момент?
- Прошел ли щенок обследование у ветеринарного врача?
- Были ли у него какие-либо проблемы со здоровьем?
- Проведена ли вакцинация и, если да, когда назначена следующая прививка?
- Когда проводилась дегельминтизация?
- У щенка есть идентификационный чип?
- Насколько он социализирован?
- Какой темперамент и характер у его родителей, есть ли у них справки о состоянии здоровья?
Что следует иметь с собой, забирая щенка
Переезд щенка в новый дом: как организовать поездку
До отъезда от заводчика
Убедитесь, что вы забрали все документы и задали все вопросы. Должно пройти время с момента последнего кормления щенка, это позволит избежать неприятностей в пути. Кроме того, стоит отправиться на прогулку, что немного утомит щенка и позволит ему сходить в туалет. Когда вы наденете на щенка новый ошейник, убедитесь, что его нельзя снять через голову. Между шеей и ошейником должно помещаться два пальца.
Размещение щенка в машине
Чтобы щенок охотнее залез в машину, положите в нее лакомство и дайте своему питомцу погрызть что-нибудь во время поездки. Если с вами едет другой человек, он может сесть сзади, посадив щенка себе на колени, на сиденье или на пол. Если вы путешествуете в одиночку, щенка лучше посадить в клетку. Полотенце или игрушка с запахом матери поможет щенку успокоиться во время поездки.
Во время поездки
Ваш щенок может лаять или скулить, даже если вы сделали все, чтобы ему было удобно, поэтому успокойте его. Если это долгое путешествие, делайте остановки, чтобы вывести его в туалет, накормить и напоить.
Прибытие домой
Не забудьте сначала вывести щенка на улицу, чтобы он мог сходить в туалет. Приведя его в дом, сохраняйте спокойствие и мягкое поведение.