Поводок с регулируемым ошейником или шлейка Следите за безопасностью щенка во время перемещения к машине и от нее.

Одеяло или игрушка Плед или игрушка, сохранившие запах матери щенка, помогут ему чувствовать себя спокойнее, пока вы будете везти питомца домой.

Миска и бутылка воды По дороге домой обеспечьте щенка питьевой водой.

Лакомства Поощряйте щенка за хорошее поведение сразу же, для этого берите с собой низкокалорийные лакомства.

Мешки для фекалий и принадлежности для уборки Когда вы заберете щенка домой, он вряд ли будет приучен к выгулу, поэтому будьте готовы к неприятным неожиданностям.