Подготовка к появлению щенка
Первые дни щенка в новом доме — волнительный, трудный и важный период. Тщательная подготовка поможет щенку быстрее освоиться на новом месте и сделает уход за ним более приятным для вас.
Подготовка к переезду щенка в ваш дом
Перед тем как забрать щенка домой убедитесь, что вы готовы к его приезду. Наряду с покупкой важных вещей необходимо соответствующим образом подготовить ваш дом. Примите во внимание следующие рекомендации:
Пошаговые инструкции по созданию безопасных условий для содержания щенка в доме
Щенки любопытны и любят исследовать пространство, поэтому еще до прибытия питомца важно убедиться, что ваш дом безопасен для него. Предлагаем список рекомендаций, которые помогут подготовить дом к появлению щенка.
Создание безопасных условий для щенка в саду
Щенок с радостью будет проводить время на свежем воздухе, поэтому вам следует убедиться, что сад для него безопасен. Вот несколько моментов, которые нужно учесть.
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1.Repair any gaps in the fence
It’s time to fill the gaps. Make sure that your fence has no holes, and your gate is secure. These barriers are indispensable in helping to protect your puppy from the road, so it’s important to make sure they are secure before your puppy starts trying to escape.
2.Remove poisonous plants
Some plants are toxic for dogs, so make sure your garden doesn’t contain any poisonous plants such as Ficus, Cyclamen, Holly, Mistletoe, Dieffenbachia, Philodendron, Aloe, Narcissus, Hyacinth, Iris, Azalea, Rhododendron, Oleander, Poinsettia and Sweet Pea. This list can vary depending on your location. Don’t hesitate to check with your vet as they will be able to tell you the dangerous plants that are common in your local area.
3.Review your garden product
It's important to make sure any chemical fertilisers, herbicides and insecticides are out of reach to prevent your puppy from ingesting them. It’s even better if you can use dog-safe products, to avoid any unnecessary contamination.
4.Store garden tools away
Your puppy will probably find them interesting and mysterious, but the truth is they’re too dangerous so it’s important to keep them out of reach.
Что нужно подготовить до появления щенка
Перед прибытием щенка в ваш дом убедитесь, что у вас есть все необходимое, чтобы позаботиться о нем и помочь ему освоиться. Вот что вам понадобится:
Подберите правильный корм для щенка
У щенков очень чувствительная пищеварительная система, и резкие изменения в питании могут привести к расстройству пищеварения и даже стать причиной отказа от корма. Поэтому лучше всего в первые несколько дней, пока щенок будет осваиваться у вас дома, давать ему тот же корм, что использовал его предыдущий владелец. Затем можно начать медленно вводить в его рацион выбранный вами корм, поддерживающий здоровый рост питомца.
Правильный выбор корма крайне важен для здоровья, роста и развития щенка. На каждом этапе развития щенку требуются определенные питательные вещества, их количество зависит от размерной группы, к которой относится его порода. Поэтому мы рекомендуем выбирать высококачественный корм, разработанный с учетом возраста щенка и ожидаемых размеров во взрослом возрасте.
Правильный выбор корма крайне важен для здоровья, роста и развития щенка. На каждом этапе развития щенку требуются определенные питательные вещества, их количество зависит от размерной группы, к которой относится его порода. Поэтому мы рекомендуем выбирать высококачественный корм, разработанный с учетом возраста щенка и ожидаемых размеров во взрослом возрасте.
Пошаговые инструкции по переводу щенка на новый рацион
Когда придет время переводить щенка на новый корм, делайте это постепенно в течение недели.
Почему важно обеспечить щенку правильное питание
Узнайте, как правильный рацион помогает вашему щенку вырасти здоровым.
Подготовка членов семьи и домашних животных к появлению щенка
Решив завести щенка, следует учесть множество факторов, чтобы обеспечить всеобщую безопасность и облегчить адаптацию щенка к новой обстановке.
Узнайте, как следует знакомить щенка с детьми, пожилыми членами семьи, гостями и домашними животными.
Как найти ветеринарного врача
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Поиск ветеринарного врача
Поиск квалифицированного ветеринарного врача, которому можно доверять и который поможет вашему щенку вырасти здоровым, — важный этап ухода за питомцем. Лучше всего найти его до того, как вы заберете щенка, так как через несколько дней ему может потребоваться осмотр.
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Какие факторы следует учитывать
Одним из лучших способов найти хорошего ветеринарного врача являются рекомендации друзей и членов семьи. Кроме того, необходимо учитывать следующие факторы.
- Расположение: легко ли добраться до клиники?
- Помещение: как вы оцениваете оснащенность, состояние и чистоту клиники?
- Услуги: доступен ли круглосуточный прием, проводятся ли в клинике профилактические мероприятия (вакцинация, диспансеризация)?
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Первый визит к ветеринарному врачу
Рекомендуется познакомиться с ветеринарным врачом заранее, чтобы убедиться, что он подходит вам и вашему питомцу.
Выбрав ветеринарного врача, держите под рукой номер его телефона на случай экстренной ситуации.
Найдите ветеринарного врача
Прежде чем забрать щенка домой, важно найти ветеринарного врача. Найти ветеринарного врача поблизости.
Переезд щенка в ваш дом
В первые дни с вашим питомцем закладывается основа его благополучия в будущем.