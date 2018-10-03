Подготовка дома к появлению щенка

Когда щенок появится в вашем доме, ему придется приспособиться к новой обстановке, новым людям и, возможно, к другим собакам. Однако вы должны заранее проверить, подходит ли ваш дом для содержания щенка, и при необходимости внести в обстановку изменения, которые помогут обеспечить безопасность щенка на новом для него месте.

Создание безопасных условий содержания щенка в вашем доме

Вы можете не знать, что многие предметы внутри вашего дома и особенности планировки могут стать источниками опасности для щенка, однако несколько своевременных нововведений помогут вам подготовиться к появлению нового питомца.