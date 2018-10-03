Подготовка дома к появлению щенка

Чтобы сделать ваш дом безопасным для нового щенка, нужно провести несколько проверок.
Щенок лабрадор ретривера лежит на деревянном полу и грызет мячик.

Когда щенок появится в вашем доме, ему придется приспособиться к новой обстановке, новым людям и, возможно, к другим собакам. Однако вы должны заранее проверить, подходит ли ваш дом для содержания щенка, и при необходимости внести в обстановку изменения, которые помогут обеспечить безопасность щенка на новом для него месте.

Создание безопасных условий содержания щенка в вашем доме

Вы можете не знать, что многие предметы внутри вашего дома и особенности планировки могут стать источниками опасности для щенка, однако несколько своевременных нововведений помогут вам подготовиться к появлению нового питомца.

  • Закройте электрические розетки. На все розетки в доме должны быть установлены заглушки, чтобы щенок не мог случайно получить удар током.
  • Спрячьте все открытые электрические провода. Важно спрятать от щенка все открытые провода, в противном случае ваш питомец может их разгрызать. Для этого используйте кабельные стяжки или кабель-каналы.
  • Обезопасьте окна, балконы и лестницы. Щенки очень любознательны и легко могут застрять или упасть с высоты во время изучения новой обстановки. Держите входную дверь и окна плотно закрытыми. Постарайте по возможности исключить доступ для щенка на балконы и лестницы.
  • Храните лекарственные препараты и токсичные жидкости в безопасном месте. Уберите из кухни и ванной все вещества, которые могут причинить вред щенку. В частности, для собак очень опасны жидкость для электронных сигарет и средство для мытья стекол.
  • Уберите все мелкие и острые предметы. Осмотрите дом и уберите все мелкие предметы, которые щенок может разгрызть или проглотить. Спрячьте резинки для волос, канцелярские кнопки, острые предметы и полиэтиленовые пакеты.
Щенок бигля стоит в помещении на деревянном полу.

Безопасное обустройство сада для щенка

После подготовки внутренних помещений дома к появлению щенка следует проверить прилегающую к дому территорию, куда будет иметь доступ ваш питомец.

  • Убедитесь, что участок надежно огорожен. Проверьте, нет ли в изгороди отверстий или щелей, через которые щенок может убежать. Все отверстия должны быть устранены, а калитка или ворота надежно заперты.
  • Избавьтесь от ядовитых растений. Убедитесь, что растения в вашем саду не ядовиты для щенка. К некоторым растениям, которые опасны для собак, относят фикус, цикламен, падуб, омелу, диффенбахию, филодендрон, алоэ, нарцисс, гиацинт, ирис, азалию, рододендрон, олеандр, пуансеттию и душистый горошек.
  • Проверьте способ хранения удобрений. Важно убедиться, что любые химические удобрения, гербициды и инсектициды находятся в недоступном для щенка месте, чтобы ваш питомец не мог их проглотить.
  • Храните садовые инструменты в недоступном месте. Любые садовые инструменты, особенно острые, должны храниться там, где щенок не сможет до них добраться.

При подготовке к появлению щенка важно узнать телефонный номер экстренной ветеринарной помощи, который всегда должен быть под рукой. Номер может быть размещен в доме на видном месте или сохранен в вашем мобильном телефоне, чтобы вы могли быстро позвонить ветеринарному врачу, если щенок заболеет или поранится.

Правильно подготовив дом к появлению щенка, вы обеспечите безопасность вашего нового питомца и поможете ему чувствовать себя комфортно в новых условиях.

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