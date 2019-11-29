Развивать хорошее поведение и послушание нужно с раннего возраста. Дрессировку щенка следует начинать как можно раньше, потому что в раннем возрасте у щенков наилучшим образом проявляются способности к обучению. Ваш щенок с раннего возраста должен усвоить основные правила поведения, чтобы стать уверенной в себе и уравновешенной взрослой собакой и избежать нервозности, которая может привести к деструктивному поведению.

Приучение щенка к туалету

Когда вы привезете щенка домой, он, скорее всего, еще не будет полностью приучен к туалету, поэтому в первые недели его жизни у вас могут случаться «конфузы». Часто щенок ходит в туалет в неположенных местах, потому что его держат на слишком обширной территории и он просто не может понять, где ему лучше делать свои дела.

Есть ряд приемов, которые помогут избежать такой ситуации:

Убедитесь, что у вашего щенка есть доступ только к одной или двум комнатам в доме, в которых ваша семья проводит больше всего времени

Сажайте щенка в манеж или клетку, когда не можете присматривать за ним. Щенки редко ходят в туалет там, где они спят, так как считают такие места безопасным для себя пространством и стремятся содержать их в чистоте.

Установите регулярный режим кормления. Это облегчит вам уход за щенком, так как его, скорее всего, нужно будет вывести в туалет после кормления

Важно поощрять щенка за «хорошее поведение», поэтому хвалите его, когда он сходит в туалет на улице

Чтобы вы могли похвалить его сразу же, выходите на улицу вместе с щенком

Никогда не наказывайте и не ругайте щенка, с которым произошел конфуз. Вместо этого старайтесь предотвратить подобные случаи, чтобы у щенка была возможность попасть на улицу всегда, когда ему это нужно

Не ждите от щенка «сигнала» о том, что ему нужно в туалет. Большинство щенков не научатся сообщать о своих нуждах, пока не смогут сдерживать позывы в доме. Выгуливайте щенка регулярно

Выводите щенка часто — после каждого кормления и после сна, а также перед ночным сном и утром, как только встаете сами, чтобы он привык к такому графику. Поначалу каждый раз выводите его в одно и то же место, чтобы он узнавал свой запах.

Если вы заметите, что щенок кружится или нюхает пол в помещении, это явный признак того, что ему нужно в туалет. В случае «конфуза» не ругайте щенка, но продезинфицируйте это место, чтобы устранить запах. Однако не убирайте за щенком, пока он находится в комнате, чтобы избежать повышенного интереса с его стороны, и не пользуйтесь средствами на основе хлора.