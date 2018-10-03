Чума плотоядных (чума собак)
Каковы симптомы чумы собак?
У щенка или взрослой собаки, заболевших чумой, проявляются различные симптомы.
Чума собак может протекать в разных формах, что часто затрудняет диагностику. Обычные симптомы:
- высокая температура тела;
- диарея и нарушения пищеварения;
- внезапная рвота;
- вялость;
- угнетенное состояние;
- потеря аппетита;
- чихание, кашель и другие симптомы со стороны органов дыхания;
- симптомы, связанные с состоянием глаз, кожи или нервной системы.
Что вызывает чуму собак?
Чума собак передается от инфицированных собак воздушно-капельным путем (при чихании и кашле) или же через прямой контакт с мочой, кровью или слюной больного животного. Также вирус может передаваться при совместном использовании мисок для воды и корма.
Можно ли сделать моему щенку прививку против чумы собак?
Заражение чумой собак можно предотвратить с помощью вакцинации, поэтому важно проследить за тем, чтобы ваш щенок получил необходимые прививки в нужном возрасте.
Программу вакцинации щенков обычно начинают в возрасте от шести до восьми недель. Вероятнее всего, вакцинация против чумы собак будет проведена в возрасте 7–9 недель, а ревакцинация — в 11–13 недель.
Как узнать, нуждается ли мой щенок в вакцинации?
Некоторые вакцины являются обязательными, другие же носят рекомендательный характер в зависимости от рисков, обусловленных условиями содержания и образом жизни вашего щенка. Вакцинация против чумы собак проводится в обязательном порядке, поэтому вашему щенку сделают прививку в соответствии с согласованным планом.
Защитит ли вакцинация мою собаку от чумы собак?
Ревакцинация проводится через 15 месяцев, а затем необходимо повторять ее ежегодно, чтобы обеспечить защиту от этого заболевания.
Поговорите с ветеринарным врачом о выборе программы вакцинации, максимально точно учитывающей потребности вашего щенка, которые зависят от условий его содержания и образа жизни.
Что делать, если мне кажется, что мой щенок заболел чумой?
Симптомы чумы собак, например диарея (в том числе с кровью), могут указывать и на другие заболевания. Еще одно заболевание с таким же симптомом — это парвовирусный энтерит собак, который часто приводит к смерти щенков и взрослых собак. Обязательно следите за появлением других симптомов и анализируйте, как они влияют на обычное поведение животного.
Если у вашего щенка диарея, но он ведет себя нормально, прежде всего следует проверить, что он ел. Щенки очень любознательны и часто могут съесть что-либо неподходящее, поэтому старайтесь следить за ними, когда вы находитесь вне дома.
Если у животного наблюдаются и другие симптомы чумы собак, немедленно обратитесь к ветеринарному врачу. Он назначит биохимическое исследование крови по ряду показателей и анализ мочи, чтобы определить, инфицирован ли ваш щенок, и подскажет, как лучше действовать в этой ситуации.
Очень важно делать щенку все прививки в рамках программы вакцинации, согласованной с ветеринарным врачом. Как только щенок появится у вас дома, нужно как можно скорее связаться с ветеринарным врачом и проследить за тем, чтобы вакцинация была проведена правильно и в нужное время для поддержания здоровья вашего питомца.
Если у вас есть какие-либо вопросы о чуме собак, задайте их ветеринарному врачу, который может рассказать о заболевании, а также дать советы по поводу его предотвращения и лечения.
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