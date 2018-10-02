Вещи, необходимые для щенка
Важно заранее подготовиться к появлению щенка. Выбор адаптированного корма имеет огромное значение, однако нужно подумать и о некоторых других аспектах, связанных с появлением животного, например о том, где ваш питомец будет есть и пить, где он будет спать и с чем играть. Составьте список необходимых вещей, который поможет вам убедиться, что у вас есть все, что потребуется, когда щенок появится у вас дома.
Лежанка для щенка
Для нормального роста щенку требуется много времени на отдых и сон, поэтому очень важно предоставить ему удобную лежанку или манеж сразу же по его прибытии в ваш дом. Лежанку следует размещать в тихом углу, где у питомца будет личное пространство.
Это поможет щенку привыкнуть к новому дому и даст ему возможность при засыпании чувствовать себя в безопасности. Выбирайте подстилку, которая легко чистится, при этом достаточно толстую, чтобы она была удобной. Возможно, на подстилку следует положить какую-то вещь с запахом матери щенка, чтобы ему было легче адаптироваться.
Миски для корма и воды для щенка
Очень важно подготовить прочные миски для корма и воды, так как щенок, у которого будут прорезываться зубы, будет пытаться разгрызать все, что попадется ему на пути, поэтому пластмассовые миски для кормления животного не подходят. Рекомендуется использовать миски для корма и воды из нержавеющей стали, так как они более гигиеничны, легко моются, а также не ломаются и не разбиваются, как керамические.
Выделите постоянное место для мисок щенка, тихое и безопасное, чтобы у вашего питомца была постоянная зона для кормления, где бы его никто не беспокоил. Лучше поставить небольшую миску для корма и большую для воды.
Щетка или расческа для ухода за шерстью щенка
Вам понадобится специальная щетка или расческа, чтобы сохранять здоровье шерсти щенка и очищать ее. Регулярный уход за шерстью знакомит щенка с прикосновениями человека. Это облегчает уход за шерстью питомца в дальнейшем, по мере его роста и взросления.
Существует множество щеток для собак и рукавиц для груминга. Инструменты для ухода за шерстью рассчитаны на шерсть определенной длины, поэтому важно выбрать те, которые подходят для шерсти вашего щенка.
Игрушки для щенка
Игрушки способствуют социализации щенка и помогают избежать порчи мебели зубами вашего питомца. Важно выбрать игрушку, которая соответствует размерам вашего щенка. Размеры игрушки должны в два раза превышать размеры пасти, чтобы ваш питомец не подавился и не задохнулся.
Резиновые игрушки для собак, как правило, самые долговечные, но их следует покупать только в известных зоомагазинах или в ветеринарной клинике. Мягкие игрушки не отличаются прочностью, но некоторые из них все же относительно долго выдерживают игры щенка. Мягкие игрушки должны быть пригодны для машинной стирки.
Важно никогда не оставлять щенка без присмотра, когда он играет с игрушками из веревок или ткани, так как они могут создать опасность удушения или вызвать непроходимость кишечника. В качестве игрушки также не следует использовать кости, так как от них могут отколоться кусочки, которые могут повредить внутренние органы. Как только игрушки вашего щенка начинают изнашиваться, необходимо от них избавляться, чтобы с вашим питомцем не произошел несчастный случай.
Ошейник и поводок для щенка
Несмотря на то, что в первое время щенок не осмеливается выходить за пределы сада, ошейник и поводок необходимы, чтобы ваш питомец привыкал к ним. Убедитесь, что ошейник прилегает достаточно плотно и не соскользнет через голову щенка. Обязательно прикрепите к ошейнику бирку с вашим именем и номером телефона.
Если вы заранее приготовите все нужные щенку вещи, это поможет ему легче адаптироваться в новом доме.
Статьи по теме
Питание, учитывающее индивидуальные потребности вашего щенка
Продукты, поддерживающие формирование естественных механизмов защиты, гармоничное развитие и работу пищеварительной системы в период роста.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей