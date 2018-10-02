Вещи, необходимые для щенка

Важно заранее подготовиться к появлению щенка. Выбор адаптированного корма имеет огромное значение, однако нужно подумать и о некоторых других аспектах, связанных с появлением животного, например о том, где ваш питомец будет есть и пить, где он будет спать и с чем играть. Составьте список необходимых вещей, который поможет вам убедиться, что у вас есть все, что потребуется, когда щенок появится у вас дома.

Лежанка для щенка

Для нормального роста щенку требуется много времени на отдых и сон, поэтому очень важно предоставить ему удобную лежанку или манеж сразу же по его прибытии в ваш дом. Лежанку следует размещать в тихом углу, где у питомца будет личное пространство.

Это поможет щенку привыкнуть к новому дому и даст ему возможность при засыпании чувствовать себя в безопасности. Выбирайте подстилку, которая легко чистится, при этом достаточно толстую, чтобы она была удобной. Возможно, на подстилку следует положить какую-то вещь с запахом матери щенка, чтобы ему было легче адаптироваться.

Миски для корма и воды для щенка

Очень важно подготовить прочные миски для корма и воды, так как щенок, у которого будут прорезываться зубы, будет пытаться разгрызать все, что попадется ему на пути, поэтому пластмассовые миски для кормления животного не подходят. Рекомендуется использовать миски для корма и воды из нержавеющей стали, так как они более гигиеничны, легко моются, а также не ломаются и не разбиваются, как керамические.

Выделите постоянное место для мисок щенка, тихое и безопасное, чтобы у вашего питомца была постоянная зона для кормления, где бы его никто не беспокоил. Лучше поставить небольшую миску для корма и большую для воды.

Щетка или расческа для ухода за шерстью щенка

Вам понадобится специальная щетка или расческа, чтобы сохранять здоровье шерсти щенка и очищать ее. Регулярный уход за шерстью знакомит щенка с прикосновениями человека. Это облегчает уход за шерстью питомца в дальнейшем, по мере его роста и взросления.

Существует множество щеток для собак и рукавиц для груминга. Инструменты для ухода за шерстью рассчитаны на шерсть определенной длины, поэтому важно выбрать те, которые подходят для шерсти вашего щенка.