Руководство по смене корма для собаки

Приучать собаку к новому корму следует постепенно, чтобы избежать возможных нарушений пищеварения. Следуйте нашему простому семидневному руководству, чтобы помочь собаке легко и безопасно привыкнуть к новому рациону.

Когда следует подумать об изменении рациона собаки? Может наступить время, когда собаке потребуется изменение рациона. Такая необходимость может иметь различные причины:

Переход собаки с одного из трех ключевых этапов жизни на другой: щенок, взрослая собака и пожилая собака. Каждый из этих периодов жизни уникален, а удовлетворить возникающие индивидуальные потребности животного можно при помощи соответствующего питания.

Ваша собака беременна. Лактирующие суки нуждаются в дополнительной энергии, поэтому им может требоваться новый рацион, больше соответствующий их потребностям в питательных веществах.

Заболевание или состояние, при котором собака нуждается в дополнительном поддерживающем питании, например повышенная чувствительность кожи или нарушение пищеварения.

Вы изучили различные рационы для собак или посоветовались с ветеринарным врачом и приняли решение сменить корм вашего питомца.

Признаки того, что собаке требуется изменение рациона Есть несколько важных признаков, указывающих, что собаку следует перевести на новый корм.

Тусклая тонкая шерсть может указывать на то, что ваша собака не получает нужные питательные вещества.

Жидкий стул и метеоризм могут быть признаком непереносимости корма или результатом его низкого качества.

Низкий уровень энергии.

Собакам с избыточным весом или ожирением может потребоваться переход на новое питание, вместо простого сокращения объема существующего. Так вы сможете быть уверены, что собака получает необходимые питательные вещества в нужном объеме, и при этом обеспечите безопасное и постепенное снижение веса до нормальных показателей.

Если у вас возникнут какие-либо опасения по поводу здоровья вашей собаки, ветеринарный врач поможет подобрать наиболее подходящую для нее диету. Ветеринарный врач также объяснит вам, как и когда переводить вашего питомца на новый корм. Рекомендации специалиста помогут облегчить перевод вашего питомца на новый корм.

Смена корма собаки — постепенный переход Если вы хотите перевести своего питомца на другой корм, мы рекомендуем осуществлять переход постепенно. Этим вы поможете ему избежать нарушения пищеварения. Обычно этот процесс занимает около недели, и при этом нужно следить за животным, чтобы быть уверенным, что все идет хорошо.

Для начала подмешивайте небольшое количества нового корма в старый, а затем постепенно меняйте соотношение старого и нового кормов примерно в течение недели, пока ваш питомец окончательно не перейдет на новое питание. Первые пару дней давайте примерно 25% нового корма и 75% старого, а также следите за поведением вашего питомца и потреблением корма.

Если через пару дней питомец хорошо себя чувствует, начните увеличивать количество нового корма и уменьшать объем старого. Постепенно увеличивайте долю нового корма так, чтобы через четыре дня соотношение составляло 50/50, а через шесть дней — 75 % нового к 25 % старого корма. Наконец, если ваша собака хорошо переносит корм, переведите ее на 100 % нового корма через семь или восемь дней. Рекомендуется придерживаться обычных графика и места кормления в ходе перевода питомца на новое питание. Поговорите с ветеринарным врачом, если у вас есть какие-либо опасения по поводу перехода питомца на новый корм.

Наблюдайте за питомцем После того как ваш питомец перешел на новый рацион и больше не получает старый корм, кормите его новым продуктом по меньшей мере два месяца. Так он сможет ощутить все преимущества нового питания, а вы — оценить, насколько он ему подходит. Правильно подобранный рацион отразится на внешнем виде питомца: помимо улучшения пищеварения и качества стула можно ожидать нормализации веса и улучшения состояния кожи и шерсти.