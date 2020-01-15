Руководство по смене корма для собаки
Приучать собаку к новому корму следует постепенно, чтобы избежать возможных нарушений пищеварения. Следуйте нашему простому семидневному руководству, чтобы помочь собаке легко и безопасно привыкнуть к новому рациону.
Когда следует подумать об изменении рациона собаки?
Может наступить время, когда собаке потребуется изменение рациона. Такая необходимость может иметь различные причины:
- Переход собаки с одного из трех ключевых этапов жизни на другой: щенок, взрослая собака и пожилая собака. Каждый из этих периодов жизни уникален, а удовлетворить возникающие индивидуальные потребности животного можно при помощи соответствующего питания.
- Ваша собака беременна. Лактирующие суки нуждаются в дополнительной энергии, поэтому им может требоваться новый рацион, больше соответствующий их потребностям в питательных веществах.
- Заболевание или состояние, при котором собака нуждается в дополнительном поддерживающем питании, например повышенная чувствительность кожи или нарушение пищеварения.
- Вы изучили различные рационы для собак или посоветовались с ветеринарным врачом и приняли решение сменить корм вашего питомца.
Признаки того, что собаке требуется изменение рациона
Есть несколько важных признаков, указывающих, что собаку следует перевести на новый корм.
- Тусклая тонкая шерсть может указывать на то, что ваша собака не получает нужные питательные вещества.
- Жидкий стул и метеоризм могут быть признаком непереносимости корма или результатом его низкого качества.
- Низкий уровень энергии.
- Собакам с избыточным весом или ожирением может потребоваться переход на новое питание, вместо простого сокращения объема существующего. Так вы сможете быть уверены, что собака получает необходимые питательные вещества в нужном объеме, и при этом обеспечите безопасное и постепенное снижение веса до нормальных показателей.
Если у вас возникнут какие-либо опасения по поводу здоровья вашей собаки, ветеринарный врач поможет подобрать наиболее подходящую для нее диету. Ветеринарный врач также объяснит вам, как и когда переводить вашего питомца на новый корм. Рекомендации специалиста помогут облегчить перевод вашего питомца на новый корм.
Смена корма собаки — постепенный переход
Если вы хотите перевести своего питомца на другой корм, мы рекомендуем осуществлять переход постепенно. Этим вы поможете ему избежать нарушения пищеварения. Обычно этот процесс занимает около недели, и при этом нужно следить за животным, чтобы быть уверенным, что все идет хорошо.
Для начала подмешивайте небольшое количества нового корма в старый, а затем постепенно меняйте соотношение старого и нового кормов примерно в течение недели, пока ваш питомец окончательно не перейдет на новое питание. Первые пару дней давайте примерно 25% нового корма и 75% старого, а также следите за поведением вашего питомца и потреблением корма.
Если через пару дней питомец хорошо себя чувствует, начните увеличивать количество нового корма и уменьшать объем старого. Постепенно увеличивайте долю нового корма так, чтобы через четыре дня соотношение составляло 50/50, а через шесть дней — 75 % нового к 25 % старого корма. Наконец, если ваша собака хорошо переносит корм, переведите ее на 100 % нового корма через семь или восемь дней. Рекомендуется придерживаться обычных графика и места кормления в ходе перевода питомца на новое питание. Поговорите с ветеринарным врачом, если у вас есть какие-либо опасения по поводу перехода питомца на новый корм.
Наблюдайте за питомцем
После того как ваш питомец перешел на новый рацион и больше не получает старый корм, кормите его новым продуктом по меньшей мере два месяца. Так он сможет ощутить все преимущества нового питания, а вы — оценить, насколько он ему подходит. Правильно подобранный рацион отразится на внешнем виде питомца: помимо улучшения пищеварения и качества стула можно ожидать нормализации веса и улучшения состояния кожи и шерсти.
Владельцам, которые перевели своих питомцев на специальную диету по медицинским показаниям, рекомендуется запланировать осмотр у ветеринарного врача, чтобы убедиться, что изменения в питании способствуют улучшению состояния здоровья питомца.
Статьи по теме
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей