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Рацион и кормление щенков

Щенки быстро растут, а их пищеварительная и иммунная системы развиваются медленно, поэтому их потребности в питательных веществах отличаются от потребностей взрослых собак. Чтобы поддержать здоровое развитие щенка и обеспечить ему здоровье в будущем, жизненно важно кормить питомца сбалансированным, полнорационным кормом, учитывающим его индивидуальные потребности.

Почему питание щенка имеет такое большое значение

Щенки проходят через период интенсивного роста и развития. Питание играет ключевую роль в поддержке этих процессов и главным образом влияет на то, насколько сильной и здоровой взрослой собакой станет ваш щенок.
English Cocker Spaniel puppy eating from a stainless steel bowl

Как меняются потребности щенка в питательных веществах

По мере взросления пищевые потребности щенков меняются, при этом собаки разных пород взрослеют в разном возрасте. Для удовлетворения потребностей щенка в питательных веществах на протяжении всего периода роста необходимо кормить его специальным кормом для щенков до достижения взрослого возраста.

Puppy lying on a blanket next to mother

Один месяц

В возрасте одного месяца щенка можно постепенно отлучать от молока матери и переводить на твердый корм. Щенкам нужны питательные вещества, которые способствуют формированию естественных механизмов защиты и развитинию полезной микрофлоры в чувствительной пищеварительной системе.

Jack Russell Terrier puppy eating from a stainless steel bowl outdoors

От двух до четырех месяцев

На этом этапе основное внимание уделяется поддержке развития скелетной структуры щенка с помощью тщательно подобранного количества кальция, фосфора и витамина D.

Welsh Cardigan Corgi puppy eating from a red bowl

От четырех до семи месяцев

В этом возрасте щенок начинает наращивать массу тела, и ему необходимо потреблять большое количество легкоусвояемого высококачественного белка.

Husky puppy standing in a kitchen eating from a bowl

От 10 месяцев до взрослого возраста

По мере взросления щенки все еще нуждаются в дополнительной нутритивной поддержке здоровья суставов, особенно щенки крупных пород, так как их масса тела дает большую нагрузку на скелет.

Когда ваш щенок становится взрослой собакой?

 
 
МИНИАТЮРНЫЕ МЕЛКИЕ СРЕДНИЕ КРУПНЫЕ ОЧЕНЬ КРУПНЫЕ
Средний вес взрослого животного До 4 кг До 10 кг 11–25 кг 26–44 кг 45 кг и больше
Продолжительность роста (от рождения до взрослого возраста) От 8 до 10 месяцев От 8 до 10 месяцев 12 месяцев 15 месяцев От 18 до 24 месяцев

Необходимые питательные вещества в рационе щенка

В первые месяцы жизни щенку необходим целый ряд жизненно важных питательных веществ для здорового роста и развития. Питание для щенков должно обеспечивать организм животного достаточным количеством энергии и качественного белка, чтобы поддержать его рост. Кроме того, корм должен легко усваиваться. Рационы ROYAL CANIN® являются сбалансированным питанием, учитывающим индивидуальные потребности щенков в зависимости от размерной группы, породы и уровня активности

Питание щенка

Научный подход ROYAL CANIN® к питанию щенков

Мы специализируемся на здоровом питании, поскольку мы понимаем, что корм для щенка – это не только обеспечение энергией. Помимо этого важны формирование и поддержание клеток, защита от болезней и предотвращение нарушений пищеварения и болезней суставов, а также заболеваний, связанных со старением.

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Точный баланс питательных веществ

Чтобы обеспечить физическое развитие и здоровье питомца, необходимо давать ему корм, разработанный с учетом индивидуальных особенностей щенков. Мы разрабатываем рецептуры кормов в тесном сотрудничестве с заводчиками, ветеринарными врачами и диетологами. Кроме того, наши рационы состоят более чем из 50 питательных веществ, тщательно отобранных с учетом индивидуальных потребностей щенка, связанных с возрастом, породой, образом жизни и особенностями здоровья.
Помимо того, что мы обращаем особое внимание на исключительную пищевую ценность наших продуктов, мы также учитываем приведенные ниже ключевые факторы.

Puppy eating from a food bowl indoors
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Высокая вкусовая привлекательность

Щенки чувствительны к запахам и текстуре корма, но не отличаются столь хорошо развитыми вкусовыми ощущениями. Чтобы сделать наши продукты максимально привлекательными для них, мы:

  • выбираем ингредиенты, опираясь в той же мере на их запах, плотность и текстуру, как и на их пищевую ценность;
  • разрабатываем текстуру, форму и размер крокет для каждой размерной группы;
  • сохраняем формулы.
Jack Russell Terrier puppy sitting outdoors in grass next to a feeding bowl
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Легкоусвояемые

Пищеварительная система щенков отличается чувствительностью. В связи с этим мы следим за тем, чтобы наши продукты были легкоусвояемыми. Это позволяет предотвратить нарушение пищеварения и облегчает усвоение питательных веществ организмом щенка.

Golden retriever puppy indoors lying down on a cream towel next to a stainless steel feeding bowl
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Высокие стандарты безопасности

Мы соблюдаем те же правила гигиены, которыми руководствуются при производстве продуктов питания для людей, и готовим корм для щенков в соответствии с самыми высокими стандартами качества и безопасности.

Dachshund puppy lying down on a wooden floor next to a stainless steel feeding bowl

Гамма продуктов для щенков

Питание для щенков ROYAL CANIN® поддерживает рост и развитие вашего питомца, обеспечивая организм животного всеми питательными веществами, необходимыми для удовлетворения потребностей щенка в первый год жизни.

Гамма продуктов для щенков

Какое количество корма давать щенку?

Потребности щенка в питательных веществах зависят от его породы и размеров собаки во взрослом возрасте. Обратитесь к ветеринарному врачу, чтобы определить ожидаемый вес вашего щенка во взрослом возрасте в соответствии с его породой. Затем вы сможете выбрать для него наиболее подходящий корм и правильный объем дневной порции.

Установление правильного режима кормления щенка

Желудок у щенка маленький, а его незрелая пищеварительная система не справляется с перегрузками, вызванными перееданием. Чтобы щенок не страдал расстройствами пищеварения, такими как диарея, следует разделить дневную порцию корма на несколько небольших порций и давать их щенку в течение дня.
Dachshund puppy in black and white

Миниатюрные или мелкие породы

В возрасте до 4 месяцев кормление 3 раза в день
В возрасте от 4 до 10 месяцев кормление 2 раза в день
Взрослое животное кормление 1–2 раза в день

 

English Setter puppy sitting black and white

Породы средних размеров

В возрасте до 6 месяцев: кормление 3 раза в день
В возрасте от 6 до 12 месяцев: кормление 2 раза в день
Взрослое животное: кормление 1–2 раза в день
German Shepherd puppy black and white

Крупные и очень крупные породы

В возрасте до 6 месяцев кормление 3 раза в день
В возрасте от 6 до 15 месяцев кормление 2 раза в день
Взрослое животное кормление 1–2 раза в день

Akita puppy sitting indoors on a wooden floor next to a stainless steel bowl

Как меняется режим кормления щенка

Сначала, во время отъема от матери, щенку потребуется четырехразовое питание, распределенное равномерно с утра до вечера. К тому времени, когда щенок достигнет взрослого возраста, он сможет перейти на одно-два кормления в день.
Собаки более мелких пород взрослеют раньше, чем другие, поэтому они могут перейти на меньшее количество кормлений в день в более раннем возрасте. Ниже приведены рекомендации в соответствии с предполагаемым размером взрослой собаки. Но всегда стоит посоветоваться с ветеринарным врачом о наилучшем режиме кормления для вашего щенка.

Щенки хорошо развиваются при стабильном рационе и не нуждаются в разнообразии пищи, как люди. Чтобы щенки чувствовали себя в безопасности и у них не возникали расстройства пищеварения, давайте им один и тот же корм, желательно в одинаковое время, в привычном месте и из той же миски.

Что такое смешанное кормление для щенков?

Смешанное кормление предполагает использование влажного и сухого кормов за один прием пищи или с распределением между разными кормлениями щенка. У обоих кормов есть важные преимущества. Например, с влажным кормом организм получает необходимую влагу. Кроме того, он нравится привередливым животным. Сухой корм, в свою очередь, помогает замедлять потребление корма, если животное ест очень быстро.

Преимущества смешанного кормления для щенков

Гидратация

В сухих кормах содержится около 8 % воды, в то время как во влажных — обычно не менее 75 %.

Вкусовая привлекательность

Наши влажные продукты обладают очень высокой вкусовой привлекательностью даже для самых привередливых щенков.

Коррекция веса

Высокое содержание влаги во влажном корме означает, что вы можете давать питомцу большую порцию корма, содержащую такое же количество калорий.

Golden Retriever puppy standing indoors next to a stainless steel feeding bowl

Когда следует переводить животное на смешанное кормление?

Щенков можно переводить на смешанное кормление в любом возрасте, но чем раньше они познакомятся с разными текстурами кормов, тем меньше вероятность того, что они будут привередливыми во взрослом возрасте. Пищеварительный тракт собаки привыкает к определенному составу и типу корма. Поэтому, приняв решение использовать смешанный метод кормления, важно вводить изменения постепенно.

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Сколько должен пить щенок?

Необходимое щенку количество воды зависит от нескольких факторов, включая температуру окружающей среды, размеры щенка, его рацион, уровень активности и физическую форму. Щенку, которого кормят сухим кормом (он содержит около 10 % влаги), требуется больше жидкости, чем щенку, употребляющему влажный корм (содержание влаги в нем составляет не менее 75 %).

Jack Russell Terrier puppy standing outdoors in grass next to a stainless steel feeding bowl
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Нужно ли оставлять воду для щенка?

Лучший способ обеспечить нужное количество воды для щенка — это предоставить ему постоянный доступ к свежей воде. Чтобы миски оставались чистыми, ежедневно меняйте в них воду, а также доливайте ее в течение дня. Кроме того, ежедневно мойте миски, чтобы предотвратить размножение бактерий в них.

English Cocker Spaniel puppy standing in a kitchen drinking from a water bowl
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Как стимулировать щенков пить воду

Поставьте миску с водой в месте кормления щенка, а также разместите еще несколько мисок с водой в спокойных местах по всему дому. Таким образом, у щенка всегда будет возможность попить воды в тихом месте.

Миски для воды не должны быть слишком велики для щенка, чтобы он в них не наступал. Кроме того, не используйте пластмассовые миски с водой, поскольку в них могут накапливаться неприятные запахи и бактерии. Керамические миски или миски из нержавеющей стали — лучший вариант.

Standard Schnauzer adult and puppy standing outdoors in a garden

Правильные пищевые привычки щенка

Кормление щенка может вызывать стресс, особенно если вы сталкиваетесь с такими проблемами, как отказ от корма или, наоборот, слишком быстрое поедание. Вот несколько полезных советов, которые помогут вам быстро установить у щенка положительные ассоциации с процессом кормления, чтобы он получал необходимые питательные вещества.

Контроль порций

Чтобы избежать перекармливания щенка, ознакомьтесь с рекомендациями по кормлению на упаковке корма и тщательно измеряйте каждую порцию. Помните, что указанные количества рассчитаны на весь день, а не на одно кормление.

Будьте осторожны с лакомствами

Чтобы избежать перекармливания щенка, всегда необходимо учитывать лакомства в общем суточном рационе. Установите, какое количество лакомств может получить щенок, и предлагайте их в подходящее время и по подходящему поводу.

Не кормите питомца едой, предназначенной для человека

У собак и людей разные пищевые потребности. Продукты, полезные для людей, могут вызвать серьезное нарушение пищеварения у собак. Кроме того, кормление щенка остатками еды со стола или с руки может стать причиной нежелательного поведения.

Ограничьте активность щенка до и после кормления

Чтобы предотвратить нарушения пищеварения, в течение часа или двух после кормления старайтесь не допускать, чтобы щенок прыгал или кувыркался. И не кормите щенка сразу после периода высокой физической активности.

Кормите щенка после того, как поели сами

Поскольку собаки — стайные животные, они должны подчиняться иерархии. Чтобы дать щенку понять, что вы и ваша семья занимаете доминирующее положение в доме, кормите его после того, как поели сами.

Обеспечьте спокойную обстановку во время кормления

Посторонние звуки могут отвлекать щенка от корма, поэтому обеспечьте спокойную обстановку на месте кормления. Следите за безопасностью питомца, пока он ест, но не мешайте ему, поскольку это может вызвать защитную реакцию животного.

Скорость потребления корма

Если щенок заглатывает корм слишком быстро, попробуйте использовать миску, замедляющую потребление корма, (слоуфидер) или пищевую головоломку. Даже если щенок ест медленно, уберите миску с кормом через 15–20 минут, чтобы он не привык постоянно подходить к корму.

how to transition onto new food illustration

Как перевести щенка на другой корм

Резкие изменения в питании вашего щенка могут привести к расстройству пищеварения и даже стать причиной отказа от корма. Переводите ли вы питомца на корм для взрослых животных, меняете продукты или же начинаете смешанное кормление — всегда важно вводить новый корм постепенно. Такой переход рекомендуется выполнять в течение недели, используя следующие пропорции:
  • дни 1 и 2: 75 % прежнего корма + 25 % нового корма
  • дни 3 и 4: 50 % прежнего корма + 50 % нового корма
  • дни 5 и 6: 25 % прежнего корма + 75 % нового корма
  • День 7: 100 % нового корма

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Вопросы и ответы о кормлении щенков

Гамма продуктов для щенков

Подберите полнорационный сбалансированный корм, учитывающий индивидуальные потребности вашего щенка.

Гамма продуктов для щенков

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