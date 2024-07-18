Рацион и кормление щенков

Чтобы обеспечить физическое развитие и здоровье питомца, необходимо давать ему корм, разработанный с учетом индивидуальных особенностей щенков. Мы разрабатываем рецептуры кормов в тесном сотрудничестве с заводчиками, ветеринарными врачами и диетологами. Кроме того, наши рационы состоят более чем из 50 питательных веществ, тщательно отобранных с учетом индивидуальных потребностей щенка, связанных с возрастом, породой, образом жизни и особенностями здоровья.

Помимо того, что мы обращаем особое внимание на исключительную пищевую ценность наших продуктов, мы также учитываем приведенные ниже ключевые факторы.