Пищевые потребности

Размеры и порода щенка во многом определяют количество энергии, которое он должен получать из корма для поддержания сил и крепкого здоровья.

У миниатюрных и мелких собак более слабые челюсти и маленькие зубы, по сравнению с крупными собаками, поэтому корм должен быть подходящих размеров и текстуры, чтобы они могли легко его разгрызать. В период отлучения от матери корм также должен легко размачиваться.

Собаки средних размеров, как правило, проводят много времени на улице, поэтому корм должен восполнять их потребности в энергии и укреплять природную защиту. Эта защита включает барьерную функцию кожи и шерсти, которые предохраняют от укусов насекомых и проникновения патогенов.

Крупные и очень крупные собаки растут медленнее, чем более мелкие собаки, и их мышцы развиваются на более поздней стадии роста. Они нуждаются в корме, который поддерживает непрерывный рост. Корм должен быть правильной текстуры, а форма крокет должна подходить животному по размерам. Это стимулирует разгрызание корма и снижает скорость его потребления.

Защита от потенциальных заболеваний

Из-за быстрого роста пищеварительная система щенков отличается чувствительностью. Эта проблема особенно остро проявляется у крупных собак. Корм для щенков должен быть сбалансированным и максимально легко усваиваться.

У более мелких собак могут возникать проблемы с зубами, связанные, например, с образованием зубного камня. Заботиться о гигиене ротовой полости щенков следует независимо от их размеров. Например, предлагать корм с крокетами правильных размеров, чтобы щенкам было удобно его разгрызать.

Крупные и очень крупные собаки подвержены риску деформации суставов и повышенной нагрузке на них в фазе роста, поскольку у них крупный костяк и они быстро набирают мышечную массу. Правильный корм для щенков крупных пород должен содержать питательные вещества для поддержания здоровья суставов.

Все собаки, независимо от размеров, нуждаются в поддержке иммунитета в возрасте от четырех до двенадцати недель. Это период, когда происходит ослабление иммунитета, поскольку щенки больше не защищены антителами, полученными с молоком матери, и у них еще не сформировались собственные защитные механизмы иммунной системы. Первый корм, который вы выбираете для своего щенка, должен поддерживать его иммунную систему в этот критически важный период.