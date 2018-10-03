Кормление щенка
На втором месяце жизни щенков обычно начинают постепенно отлучать от матери и переводить на твердый корм. Какие факторы нужно учитывать при выборе самого первого корма?
Размеры и порода собаки
Порода и размеры щенка — два самых важных фактора, которые следует учитывать при выборе первого корма. Для собак многих пород характерны специфические потребности в энергии, а также потребности, связанные с особенностями здоровья, поэтому корм, адаптированный к пищевым потребностям вашего щенка, обеспечит его всем необходимым для здоровой жизни.
Размеры собаки заметно влияют на выбор корма и на то, как она ест, переваривает корм и как ее организм реагирует на разные виды корма. Существуют пять размерных групп собак:
- миниатюрные — вес взрослого животного до 4 кг;
- мелкие — вес взрослого животного до 10 кг;
- средние — вес взрослого животного от 11 до 25 кг;
- крупные — вес взрослого животного от 26 до 45 кг;
- очень крупные — вес взрослого животного более 45 кг.
Первый корм для щенка следует выбирать в соответствии с его вероятным весом во взрослом возрасте, который вы можете узнать из описания породы или при посещении ветеринарного врача. Корм разрабатывается специально с учетом индивидуальных потребностей, связанных с особенностями здоровья, собак этой размерной группы. Сделав выбор в пользу такого корма, вы создадите лучшие условия для нормального развития щенка с самого раннего возраста.
Пищевые потребности
Размеры и порода щенка во многом определяют количество энергии, которое он должен получать из корма для поддержания сил и крепкого здоровья.
У миниатюрных и мелких собак более слабые челюсти и маленькие зубы, по сравнению с крупными собаками, поэтому корм должен быть подходящих размеров и текстуры, чтобы они могли легко его разгрызать. В период отлучения от матери корм также должен легко размачиваться.
Собаки средних размеров, как правило, проводят много времени на улице, поэтому корм должен восполнять их потребности в энергии и укреплять природную защиту. Эта защита включает барьерную функцию кожи и шерсти, которые предохраняют от укусов насекомых и проникновения патогенов.
Крупные и очень крупные собаки растут медленнее, чем более мелкие собаки, и их мышцы развиваются на более поздней стадии роста. Они нуждаются в корме, который поддерживает непрерывный рост. Корм должен быть правильной текстуры, а форма крокет должна подходить животному по размерам. Это стимулирует разгрызание корма и снижает скорость его потребления.
Защита от потенциальных заболеваний
Из-за быстрого роста пищеварительная система щенков отличается чувствительностью. Эта проблема особенно остро проявляется у крупных собак. Корм для щенков должен быть сбалансированным и максимально легко усваиваться.
У более мелких собак могут возникать проблемы с зубами, связанные, например, с образованием зубного камня. Заботиться о гигиене ротовой полости щенков следует независимо от их размеров. Например, предлагать корм с крокетами правильных размеров, чтобы щенкам было удобно его разгрызать.
Крупные и очень крупные собаки подвержены риску деформации суставов и повышенной нагрузке на них в фазе роста, поскольку у них крупный костяк и они быстро набирают мышечную массу. Правильный корм для щенков крупных пород должен содержать питательные вещества для поддержания здоровья суставов.
Все собаки, независимо от размеров, нуждаются в поддержке иммунитета в возрасте от четырех до двенадцати недель. Это период, когда происходит ослабление иммунитета, поскольку щенки больше не защищены антителами, полученными с молоком матери, и у них еще не сформировались собственные защитные механизмы иммунной системы. Первый корм, который вы выбираете для своего щенка, должен поддерживать его иммунную систему в этот критически важный период.
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