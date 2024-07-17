Правила социализации щенка
В чем польза социализации?
1: Время существенно важно
Чем раньше вы начнете социализацию, тем проще и приятнее будет этот процесс для вас и вашего щенка.
2: Социализация — постепенный процесс
Не пытайтесь сделать все и сразу. Не перегружайте щенка впечатлениями.
3: Не торопите своего щенка
Все щенки развиваются с разной скоростью, поэтому не заставляйте своего питомца пробовать совершать некомфортные для него действия. Если щенку страшно, остановитесь и повторите попытку в другой день. Если животное выглядит напуганным, подумайте, как вы можете изменить его отношение к ситуации.
4: Положительное подкрепление
Очень важно обучить щенка новым навыкам, при этом не следует забывать о поощрении (игра, лакомство или похвала) для закрепления желаемого поведения.
С чем следует познакомить щенка?
Ниже приведены рекомендации по условиям, ситуациям и окружению, которые помогут социализировать щенка.
Шум
Места
Люди
Поверхности
Погода
Куда бы вы ни пошли вместе со щенком, важно сохранять спокойствие, чтобы он воспринимал новый опыт как что-то совершенно естественное.
Временная шкала социализации щенка
С рождения до двухмесячного возраста
Первые два месяца, проведенные с матерью и однопометниками, очень важны для эффективной социализации щенка. Усвоенное поведение, пережитый опыт и взаимодействие с людьми, а также здоровье и темперамент матери играют огромную роль в поведенческом развитии щенков. Как будущему владельцу вам следует посетить потенциальных заводчиков и проверить, соблюдены ли следующие условия:
От двух до трех месяцев
Когда щенок переедет в новый дом, постепенно начинайте процесс социализации, создавайте возможности для нового опыта и вознаграждайте щенка за хорошее поведение. Даже если щенок еще не полностью вакцинирован, его все равно стоит выводить на улицу, позволяя знакомиться с новыми людьми или играть в саду. Просто убедитесь, что щенок взаимодействует только с собаками, у которых есть все необходимые прививки.
От трех до четырех месяцев
После завершения плановой вакцинации вы и ваш щенок можете с уверенностью исследовать новые горизонты. Это ключевой период воспитания щенка, поэтому чем больше времени вы будете проводить вместе и чем больше усилий вы приложите для его социализации, тем лучше. Этот тяжкий труд окупится сполна!
Начинайте в первые месяцы жизни щенка, когда он наиболее восприимчив к новому
Знакомьте щенка с новыми ситуациями и вещами постепенно, но регулярно.
Разнообразьте окружающую щенка среду, чтобы ему не было скучно
Если ваш щенок странно или неуверенно реагирует на новую ситуацию, отвлеките его. Продолжайте подбадривать своего питомца и предложите ему лакомство или похвалите.
Знакомство с новой ситуацией
Следует всегда давать щенку время сначала ознакомиться с новой окружающей обстановкой или ситуацией, прежде чем активно вовлекать его. До того как щенок окажется вовлеченным в новую ситуацию, вступит во взаимодействие с новыми людьми или проявит активность на новом месте, у него обязательно должно быть время освоиться и понять, что происходит. Если вы будете подталкивать щенка к действию, это может привести к стрессу и нежелательному поведению. Вот три простых полезных совета
Наблюдение издалека
Оказавшись с щенком в новом для него оживленном месте — на площади, в парке со множеством детей и собак или на железнодорожном вокзале, — дайте щенку возможность понаблюдать за происходящим. Поддержите его, похвалив или дав лакомство.
Организуйте безопасное место
Вне дома — например, в гостях или на занятии по дрессировке — обеспечьте щенку безопасное место рядом с собой.
Поощряйте спокойную реакцию
Научите щенка спокойно реагировать на новые впечатления, а также пугающие или волнующие события, и награждайте его за хорошее поведение.