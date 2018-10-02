Каждый щенок обладает уникальной индивидуальностью и внешним видом, но настолько же уникальны и его пищевые потребности. По мере взросления эти потребности меняются, пока в конечном итоге он не станет взрослой собакой. Однако что именно требуется щенку и когда можно официально назвать его «взрослой собакой»?

Когда щенок становится взрослой собакой?

Взрослый возраст животного определяется в зависимости от его породы и размеров. Все породы собак подразделяются на пять размерных групп: миниатюрные, мелкие, средние, крупные и очень крупные. Щенок становится взрослой собакой в следующем возрасте:

миниатюрные породы (до 4 кг) — восемь месяцев;

мелкие породы (5–10 кг) — 10 месяцев;

породы средних размеров (11–25 кг) — 12 месяцев;

крупные породы (26–44 кг) — 15 месяцев;

очень крупные породы (45 кг и более) — 18–24 месяца.

Разница в скорости взросления щенков обусловлена длительностью фазы роста у пород разных размеров. Крупным и очень крупным собакам требуется гораздо больше времени для взросления, чем более мелким, хотя период развития всех собак характеризуется интенсивным ростом.

Какие питательные вещества должен получать щенок из корма?

Независимо от размеров и породы тело щенка претерпевает значительные изменения по мере его быстрого роста. Для правильного развития скелета щенку необходимо большее количество кальция в рационе, чем взрослой собаке.

Кроме того, ему нужно больше белка для быстрого роста мышц и других тканей организма. Корм для щенков должен быть более калорийным, чем для взрослых собак. Это объясняется тем, что для поддержания растущего организма требуется большое количество энергии, но в то же время щенки не могут съедать такое же количество корма, как взрослые животные.