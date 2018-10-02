Когда щенок становится взрослой собакой?
Каждый щенок обладает уникальной индивидуальностью и внешним видом, но настолько же уникальны и его пищевые потребности. По мере взросления эти потребности меняются, пока в конечном итоге он не станет взрослой собакой. Однако что именно требуется щенку и когда можно официально назвать его «взрослой собакой»?
Когда щенок становится взрослой собакой?
Взрослый возраст животного определяется в зависимости от его породы и размеров. Все породы собак подразделяются на пять размерных групп: миниатюрные, мелкие, средние, крупные и очень крупные. Щенок становится взрослой собакой в следующем возрасте:
- миниатюрные породы (до 4 кг) — восемь месяцев;
- мелкие породы (5–10 кг) — 10 месяцев;
- породы средних размеров (11–25 кг) — 12 месяцев;
- крупные породы (26–44 кг) — 15 месяцев;
- очень крупные породы (45 кг и более) — 18–24 месяца.
Разница в скорости взросления щенков обусловлена длительностью фазы роста у пород разных размеров. Крупным и очень крупным собакам требуется гораздо больше времени для взросления, чем более мелким, хотя период развития всех собак характеризуется интенсивным ростом.
Какие питательные вещества должен получать щенок из корма?
Независимо от размеров и породы тело щенка претерпевает значительные изменения по мере его быстрого роста. Для правильного развития скелета щенку необходимо большее количество кальция в рационе, чем взрослой собаке.
Кроме того, ему нужно больше белка для быстрого роста мышц и других тканей организма. Корм для щенков должен быть более калорийным, чем для взрослых собак. Это объясняется тем, что для поддержания растущего организма требуется большое количество энергии, но в то же время щенки не могут съедать такое же количество корма, как взрослые животные.
Проблемы, характерные для щенков
При организации питания вашего щенка и ухода за ним необходимо учитывать две специфические проблемы, которые гораздо чаще возникают у молодых собак, чем у взрослых животных: уязвимая пищеварительная система и сниженный иммунитет.
Пищеварительная система у щенков слабее, чем у взрослых собак, особенно сразу после отлучения от матери. В связи с этим у щенков с легкостью нарушается пищеварение из-за изменения условий содержания или введения нового корма. Размеры, форма и текстура кусочков корма должны быть подходящими для щенков, чтобы им было удобно его есть. Кроме того, корм должен быть легкоусвояемым, чтобы в организм поступали все необходимые питательные вещества без риска нарушений пищеварения.
В возрасте от четырех до двенадцати недель в жизни щенков наступает период ослабленного иммунитета: поддержка иммунитета, обеспеченная молоком матери, начинает ослабевать, а собственные естественные механизмы защиты сформировались еще не полностью. В течение этого времени питание является ключевым средством поддержания здоровья и повышения иммунитета животного за счет благотворного воздействия питательных веществ, таких как витамин Е.
Переход с корма для щенков на корм для взрослых собак
Как только щенок достигает физической зрелости, вы можете перевести его на новый рацион и скорректировать особенности ухода за животным, чтобы обеспечить вашего питомца всем, что необходимо взрослой собаке.
Взрослых собак следует кормить два раза в день. Корм должен быть сбалансированным, чтобы обеспечивать вашего питомца необходимой энергией, но не должен содержать слишком много жира. Переводите вашего питомца на новый корм аккуратно и постепенно в течение недели: смешивайте корм для щенков с новым кормом, постепенно увеличивая процентное содержание нового корма, чтобы собака могла к нему привыкнуть.
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