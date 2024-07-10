Первая встреча щенка с ветеринарным врачом

Если вы едете на машине, вам понадобится переноска или клетка, подходящая вашей собаке по размеру. Необходимо предварительно провести с собакой несколько тренировочных поездок с использованием клетки. Кроме того, касайтесь щенка и гладьте его по всему телу, чтобы он привык и не испугался при осмотре у ветеринарного врача. Перед посещением ветеринарного врача вместе со щенком подготовьте: