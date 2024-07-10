Первая встреча щенка с ветеринарным врачом
Узнайте, как сделать так, чтобы первое посещение ветеринарного врача прошло для вашего щенка без стресса и неприятных последствий.
Подготовка к первому посещению ветеринарного врача со щенком
Первый визит щенка к ветеринарному врачу — отличная возможность узнать больше о состоянии его здоровья и получить рекомендации по уходу. Тщательная подготовка поможет щенку получить положительный опыт от посещения и сделает будущие визиты приятнее.
Что необходимо сделать перед визитом к ветеринарному врачу?
Если вы едете на машине, вам понадобится переноска или клетка, подходящая вашей собаке по размеру. Необходимо предварительно провести с собакой несколько тренировочных поездок с использованием клетки. Кроме того, касайтесь щенка и гладьте его по всему телу, чтобы он привык и не испугался при осмотре у ветеринарного врача. Перед посещением ветеринарного врача вместе со щенком подготовьте:
Некоторых собак может укачивать, поэтому лучше не кормить щенка непосредственно перед поездкой. Не забывайте сохранять спокойствие, ведь он почувствует ваше настроение.
В день визита
Некоторых собак может укачивать, поэтому лучше не кормить щенка сразу перед поездкой. Не забывайте сохранять спокойствие, ведь он почувствует ваше настроение. По прибытии держите щенка на поводке или даже в переноске, если ему в ней комфортно. Во время первого визита ветеринарный врач должен:
Найдите ветеринарного врача
Если состояние вашего щенка кажется вам необычным и настораживающим, обратитесь к ветеринарному врачу.