Когда следует стерилизовать собаку женского пола?

Стерилизация самок щенков — рутинная процедура, но решение о ее проведении следует принимать с учетом всей доступной информации. У стерилизации щенка есть много преимуществ, но эта процедура также может оказать непосредственное влияние на поведение и, в частности, на пищевые потребности собаки.

Что такое стерилизация?

Термин «стерилизация» используется для описания стерилизации щенка женского пола. Иногда также используется термин «кастрация», хотя он в большей степени применим к самцам.

Что происходит при стерилизации щенка?

Стерилизация щенка — это операция, которую проводит ветеринарный врач. Врач удаляет яичники щенка. В зависимости от рекомендаций ветеринарного врача и оценки состояния животного может потребоваться также удаление маточных труб и матки. Стерилизация делает самку неспособной к репродукции и устраняет периоды течки.

Когда лучше всего стерилизовать щенка?

Если вы решили стерилизовать щенка, рекомендуется провести операцию до наступления половой зрелости, в возрасте от шести до девяти месяцев. Щенки крупных и очень крупных пород созревают позже, чем более мелкие собаки, поэтому лучшее время для их стерилизации наступает несколько позже. Ветеринарный врач рекомедует лучший возраст для стерилизации вашего щенка.

Щенков-самок нельзя стерилизовать раньше трех месяцев, так как это может привести к осложнениям для здоровья в будущем. Однако если вы стерилизуете свою собаку до того, как ей исполнится четыре года, то это может принести дополнительную пользу для здоровья благодаря снижению риска развития пиометры.

Каковы преимущества стерилизации щенка?

У стерилизации существует много преимуществ для здоровья и самочувствия щенка, а также для обстановки в вашем доме.

Существенно снижается вероятность того, что кобели будут метить ваш сад, пока у вашей собаки течка.

Стерилизация полностью устраняет или снижает вероятность развития некоторых видов опухолей, в том числе опухолей молочных желез, яичников и матки.

Стерилизация предотвращает появление незапланированных пометов.

Как изменятся поведение и пищевые потребности собаки после стерилизации?

Как и при кастрации кобелей, стерилизация суки приведет к изменениям в ее поведении из-за изменений в гормональной системе и метаболизме. У нее больше не будет течки и связанных с ней проявлений, таких как беспокойство или призывное поведение. Ее пищевые потребности также изменятся.

Если вы решите провести стерилизацию своего щенка, важно, чтобы вы знали об этих изменениях пищевых потребностей. После операции ваш щенок может набрать вес всего за несколько недель или месяцев, так как метаболизм значительно изменится. Важно поговорить с ветеринарным врачом о том, какой вес должен быть у вашего щенка и как изменить потребление корма с учетом стерилизации. Вы также должны перевести щенка на специальный корм для стерилизованных собак, состав которого сбалансирован с учетом потребностей животного.

Стерилизация самок щенков имеет множество преимуществ как для самой собаки, так и для обстановки в вашем доме, но это должно быть взвешенное решение. Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь за помощью к ветеринарному врачу.