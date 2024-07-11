Американские бобтейлы — это привязчивые и невероятно умные кошки. Они очень хорошо взаимодействуют и привязываются к семье, демонстрируя большую преданность. Они будут часто затевать игры со своими владельцами и проявлять дома свои охотничьи инстинкты, ловя прямо в воздухе пролетающих насекомых.

Будучи в основном тихим животным, американский бобтейл известен своей необычной вокализацией в моменты радости, напоминающей птичьи трели и щебетание. Эта спокойная порода ладит с большинством собак и хорошо относится к новым людям и животным.

Источник: основные факты и характеристики получены со Всемирного фелинологического конгресса (WCC)