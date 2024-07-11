Американский бобтейл
Американские бобтейлы — игривые и умные кошки, которых можно научить апортированию, игре в прятки и многим другим играм.
Об американском бобтейле
Американские бобтейлы — это привязчивые и невероятно умные кошки. Они очень хорошо взаимодействуют и привязываются к семье, демонстрируя большую преданность. Они будут часто затевать игры со своими владельцами и проявлять дома свои охотничьи инстинкты, ловя прямо в воздухе пролетающих насекомых.
Будучи в основном тихим животным, американский бобтейл известен своей необычной вокализацией в моменты радости, напоминающей птичьи трели и щебетание. Эта спокойная порода ладит с большинством собак и хорошо относится к новым людям и животным.
Источник: основные факты и характеристики получены со Всемирного фелинологического конгресса (WCC)
Породные особенности
Страна: Соединенные Штаты Америки
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 13-15 годы
Общительные / Спокойные / Любвеобильные / Умные / Дружелюбные / Игривые
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 13-15 годы
Общительные / Спокойные / Любвеобильные / Умные / Дружелюбные / Игривые
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Лучше всего содержать в помещении
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Лучше всего содержать в помещении
Терпеливое отношение к другим животным и детям
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