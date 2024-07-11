Австралийский мист

Австралийский мист — одна из немногих пород кошек, которая хорошо уживается в любой семье.
Взрослый австралийский мист, черно-белое изображение

Об австралийском мисте

Австралийский мист — чрезвычайно живая кошка, которая любит находиться в обществе людей. Эту породу отличает общительный, тихий и уравновешенный характер, и она отлично подходит для семей, пар, одиноких или пожилых владельцев.

Кошки этой породы хорошо ладят с детьми, терпимы к физическому контакту и редко царапаются. Это очень умные и спокойные животные.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)

Породные особенности

Страна: Австралия
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Общительные / Легко приспосабливаются / Тихие

Основные факты

Не требует интенсивного ухода за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.

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Взрослая сибирская кошка на белом фоне в положении сидя, черно-белое изображение

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