Австралийский мист
Об австралийском мисте
Австралийский мист — чрезвычайно живая кошка, которая любит находиться в обществе людей. Эту породу отличает общительный, тихий и уравновешенный характер, и она отлично подходит для семей, пар, одиноких или пожилых владельцев.
Кошки этой породы хорошо ладят с детьми, терпимы к физическому контакту и редко царапаются. Это очень умные и спокойные животные.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Общительные / Легко приспосабливаются / Тихие
Основные факты
Подходит для содержания в помещении и на улице
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.
Советы по здоровью вашей кошки
Получите советы и информацию о том, как обеспечить кошке качественный уход на всех этапах жизни.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей