Британская короткошерстная
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|0 - 0 cm
|0 - 0 cm
|Вес
|Вес
|6 - 9 kg
|4 - 6 kg
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<p>Несмотря на вальяжный нрав, характер британских короткошерстных кошек имеет множество положительных сторон, в том числе высокий интеллект и непоколебимую преданность. Учитывая эти черты характера, кошки данной породы легко поддаются дрессировке и хорошо понимают команды, что делает их податливыми. Если у них хорошее настроение.</p>
Не лучшая физическая форма…
<p>Какой бы милой и послушной ни была британская короткошерстная кошка, грация — не ее сильная сторона. Кошки этой породы легко набирают вес, учитывая их склонность сидеть и наблюдать. У них скорее пассивная, чем активная жизненная позиция. Для владельца это плюс, но следует также учитывать последствия для здоровья кошки. Регулярно играйте с кошкой, чтобы поддерживать ее физическую форму, и пускайте ее прогуливаться по дому и двору под присмотром. Поменьше балуйте ее лакомствами и отмеряйте небольшие порции корма, чтобы кошка оставалась стройной.<br /></p>
<p>Британские короткошерстные кошки обладают мускулистым, но не спортивным телом. Это скорее здоровяки, чем бодибилдеры. Тем не менее им нужно проводить время на улице, как и кошкам других пород, чтобы соблюдать суточную норму физических нагрузок. Однако присматривайте за ними во время прогулок на улице, чтобы уберечь их от нападения хищников, в том числе соседских собак, которые захотят поохотиться. Игры в помещении тоже подходят для поддержания физической формы этой (или любой другой) кошки.</p>
<p>Ах, этот бархатный мех! Он радует глаз, и за ним не так уж трудно ухаживать. Груминг британской короткошерстной кошки — довольно легкая задача. Густая мягкая шерсть не нуждается в частом расчесывании — достаточно делать это раз в неделю и чуть чаще во время сезонной линьки весной и осенью, чтобы поддерживать ее в идеальном состоянии. Чрезвычайно мягкая шерсть этих кошек состоит только из одного слоя.</p>
Источники
- 1 — Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/ 2 — Энциклопедия Royal Canin. Кошки. Издание 2010 и 2020 гг.3 — Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/ 4 — Книга продуктов BHN Royal Canin
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