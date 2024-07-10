Британская короткошерстная

<p>Британские короткошерстные кошки обладают мускулистым, но не спортивным телом. Это скорее здоровяки, чем бодибилдеры. Тем не менее им нужно проводить время на улице, как и кошкам других пород, чтобы соблюдать суточную норму физических нагрузок. Однако присматривайте за ними во время прогулок на улице, чтобы уберечь их от нападения хищников, в том числе соседских собак, которые захотят поохотиться. Игры в помещении тоже подходят для поддержания физической формы этой (или любой другой) кошки.</p>