Бурманская кошка
Несмотря на то что кошки этой породы любят играть и проказничать, у них формируется тесная связь с владельцем и зависимость от него.
О бурманской кошке
Благодаря своему нраву бурманская кошка заслужила всеобщую любовь — эти животные сильно привязываются к владельцам и отлично ладят с детьми и другими домашними животными.
Это ловкие и уверенные в себе кошки, способные совершать очень высокие прыжки, когда хотят поймать что-нибудь в воздухе. Если вы вынуждены оставлять кошку дома одну на долгое время, лучше заведите еще одно животное, чтобы она не скучала.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Страна: Мьянма
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Игривые / Ласковые / Общительные / Подвижные / Уверенные
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Игривые / Ласковые / Общительные / Подвижные / Уверенные
Основные факты
Не требует интенсивного ухода за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Наиболее счастливы при содержании в паре
Подходит для содержания в помещении и на улице
Наиболее счастливы при содержании в паре
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей