Шартрез
Кошки породы шартрез отличаются очень уравновешенным характером. Они дружелюбны, спокойны и молчаливы, но всегда находятся поблизости от владельца.
О шартрезе
Кошки породы шартрез хорошо ладят с другими кошками, собаками и детьми. Представители этой породы не нуждаются в постоянном внимании, но любят находиться рядом с владельцем. Они будут следовать за ним по всему дому, но все-таки на небольшом расстоянии.
Это очень ненавязчивые кошки. Шартрезы любят взбираться наверх и славятся своим умением охотиться. Вероятно, эти особенности напрямую связаны с тем, что по своей природе они являются хищниками.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Страна: Франция
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Тихие / Любвеобильные / Преданные / Спокойные
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Тихие / Любвеобильные / Преданные / Спокойные
Основные факты
Не требует интенсивного ухода за шерстью
Неприхотливость в уходе
Лучше всего содержать в помещении
Неприхотливость в уходе
Лучше всего содержать в помещении
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