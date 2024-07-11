Донской сфинкс

Донские сфинксы — это необычные, элегантные, уникальные и любознательные кошки.
Взрослый донской сфинкс, черно-белое изображение

О донском сфинксе

Донские сфинксы — это активные, чрезвычайно дружелюбные, очень умные, привязчивые и преданные своему владельцу кошки. Донские сфинксы добродушны и кротки, и за ними легко ухаживать. У кошек этой породы уравновешенный характер, они проявляют живой интерес к своему окружению и любят играть, самостоятельно изобретая все новые развлечения.

Донские сфинксы бывают различных окрасов и подразделяются на четыре разновидности по типу шерсти: голые «резиновые», флок, велюр и браш. Донские сфинксы несут доминантный ген бесшерстности, вызывающий выпадение шерсти новорожденных котят с возрастом (если она есть при рождении). У всех разновидностей этой породы, за исключением браша, шерсть выпадает при рождении или по мере взросления.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)

Породные особенности

Страна: Россия
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Активные / Общительные / Ласковые / Умные / Преданные

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью
Лучше всего содержать в помещении
Наиболее счастливы при содержании в паре

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