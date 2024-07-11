Гавана браун

Кошки породы гавана браун — потрясающие семейные питомцы. Обладая большим умом, общительным и любопытным характером, эти кошки готовы принимать участие в любых домашних затеях.
Взрослая кошка гавана браун, черно-белое изображение

О кошке гавана браун

Гавана браун — это любопытная, игривая и ориентированная на человека кошка. Эти кошки жаждут внимания и отвечают на него большой любовью. Кошки породы гавана браун любознательны и умны, легко приспосабливаются почти к любым ситуациям.

Для кошек этой породы необходимо общение и взаимодействие с человеком. Как правило, они хорошо ладят с детьми, уживаются с собаками и другими кошками. Представители породы гавана любопытны и любят принимать живое участие во всем, что происходит в доме.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)

Породные особенности

Страна: Соединенные Штаты Америки
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Общительные / Тихие / Умные / Дружелюбные

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью
Лучше всего содержать в помещении
Требует постоянного внимания
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.

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Взрослая сибирская кошка на белом фоне в положении сидя, черно-белое изображение

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