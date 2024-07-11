Кхаомани
Родина кхаомани — Таиланд. Название породы переводится с тайского как «белая жемчужина».
О кхаомани
Кошки породы кхаомани отзывчивы, очень дружелюбны и общительны. Они активны, любопытны и общительны, временами могут громко вокализировать.
Кхаомани доброжелательно встречают всех, кто приходит в дом, и очень ласковы со всеми членами семьи. Обладая игривой натурой, они с удовольствием участвуют в играх с детьми.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Страна: Таиланд
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 10-12 годы
Общительные / Активные / Шумные / Игривые
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 10-12 годы
Общительные / Активные / Шумные / Игривые
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Лучше всего содержать в помещении
Хорошо ладит с людьми
Лучше всего содержать в помещении
Хорошо ладит с людьми
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