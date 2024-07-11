Мэнская кошка

Благодаря уникальному телосложению и мощным задним лапам мэнские кошки умеют высоко прыгать.
Взрослая мэнская кошка, черно-белое изображение

О мэнской кошке

Мэнские кошки очень спокойны, умны и общительны. Эти кошки очень общительны с людьми и устанавливает тесную связь со своей семьей. Представители этой породы хорошо ладят с другими питомцами и детьми, если их правильно познакомить.

Эти уравновешенные тихие кошки очень ласковы и не любят долгое время оставаться одни. Если вы планируете надолго оставлять животное в одиночестве, стоит подумать о приобретении второй мэнской кошки, чтобы ваш питомец не скучал.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 8-14 годы
Уравновешенные / Общительные / Тихие / Игривые

Основные факты

Подходит для содержания в помещении и на улице
Требуется умеренный уход за шерстью
Хорошо ладит с людьми
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.

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Взрослая сибирская кошка на белом фоне в положении сидя, черно-белое изображение

Советы по здоровью вашей кошки

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