Мэнская кошка

Мэнские кошки очень спокойны, умны и общительны. Эти кошки очень общительны с людьми и устанавливает тесную связь со своей семьей. Представители этой породы хорошо ладят с другими питомцами и детьми, если их правильно познакомить.

Эти уравновешенные тихие кошки очень ласковы и не любят долгое время оставаться одни. Если вы планируете надолго оставлять животное в одиночестве, стоит подумать о приобретении второй мэнской кошки, чтобы ваш питомец не скучал.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)