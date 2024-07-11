Невская маскарадная

Невские маскарадные — это полные жизни, умные, игривые и ласковые кошки.
Взрослая невская маскарадная кошка, черно-белое изображение

О невской маскарадной кошке

Невские маскарадные хорошо ладят с другими кошками, собаками и детьми. Несмотря на свои размеры, они довольно подвижны и любят высоко прыгать.

Эти кошки нуждаются во внимании своих владельцев, но не любят, когда их сильно прижимают к себе и гладят незнакомые люди.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)

Породные особенности

Страна: Россия
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 11-15 годы
Подвижные / Умные / Ласковые / Тихие / Общительные / Подвижные

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Требует постоянного внимания
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.

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Взрослая сибирская кошка на белом фоне в положении сидя, черно-белое изображение

Советы по здоровью вашей кошки

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