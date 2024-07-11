Невская маскарадная
Невские маскарадные — это полные жизни, умные, игривые и ласковые кошки.
О невской маскарадной кошке
Невские маскарадные хорошо ладят с другими кошками, собаками и детьми. Несмотря на свои размеры, они довольно подвижны и любят высоко прыгать.
Эти кошки нуждаются во внимании своих владельцев, но не любят, когда их сильно прижимают к себе и гладят незнакомые люди.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Страна: Россия
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 11-15 годы
Подвижные / Умные / Ласковые / Тихие / Общительные / Подвижные
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 11-15 годы
Подвижные / Умные / Ласковые / Тихие / Общительные / Подвижные
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Требует постоянного внимания
Подходит для содержания в помещении и на улице
Требует постоянного внимания
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.
Советы по здоровью вашей кошки
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