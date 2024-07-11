Петербургские сфинксы очень привязаны к людям и любят, когда их держат на руках. Эти кошки бывают трех типов: совсем бесшерстные, с очень короткой шерстью (как пушок на персике) и с более длинной шерстью (как бархат). Они очень хорошо ладят с другими кошками, с собаками и детьми, так как обычно очень игривы.

Петербургский сфинкс часто выбирает одного члена семьи в качестве своего любимца и очень ему предан.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)