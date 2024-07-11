Пикси-боб
О пикси-бобе
Пикси-бобы — умные, общительные, активные, смелые кошки, которым нравится играть с другими животными. Они любознательны и дружелюбны, стремятся постоянно находиться рядом с владельцем и общаются, издавая очень разнообразные звуки: стрекотание, щебет и даже рычание.
Хвост пикси-боба может быть коротким или средней длины; допускаются узлы и изломы, но хвост в любом случае должен оставаться гибким. Он требует очень осторожного обращения.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Умные / Общительные / Активные / Игривые
Основные факты
Подходит для содержания в помещении и на улице
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.
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