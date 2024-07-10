Котята породы русская голубая: уход

Русская голубая кошка — одна из самых узнаваемых пород. С нежно-голубым мехом и яркими зелеными глазами, это животное стало известно за рубежом во второй половине XIX века, когда несколько особей привезли в Великобританию торговцы из Архангельска. Какой характер у этой кошки и как правильно ухаживать за русской голубой?

Характер

Русскую голубую называют независимой и своенравной, но при этом ласковой и спокойной кошкой. Это животное для истинных флегматиков: питомец не любит суеты, беготни и большого скопления людей. Посторонние люди и животные кошке не то чтобы не нравятся — она предпочитает обходить их стороной.



Несмотря на свою преданность хозяину, русская голубая не очень любит излишнюю настойчивость в ласке и предпочтет мирные посиделки на коленях или рядом отчаянному тисканию со стороны человека.



Русские голубые кошки весьма похожи на своих британских сородичей, так как именно с ними и скрещивали эту породу после Второй мировой войны, чтобы воссоздать ее. У британцев русские голубые переняли и внешность, и характер.

Уход за русской голубой кошкой

Это очень изящное животное. Она элегантна и стройна от ушей до кончика довольно длинного хвоста. У нее роскошная шерсть, которая не требует особого ухода и слишком частых вычесываний, но при этом всегда выглядит аккуратно. Однако фирменный мех может быстро потерять свой лоск из-за неправильного питания или заболеваний.

Также обратите внимание, что русская голубая, как и ее британский сородич, крайне чистоплотное животное. Это означает, что ее лоток всегда должен быть в идеальном состоянии.

Питание

Как и другие некрупные породы, русская голубая довольно быстро созревает: период интенсивного роста у котят достаточно короткий, всего несколько месяцев. Крайне важно в это время соблюдать график кормления.



Котят до 2 месяцев кормят около 5 раз в сутки. Если у них уже выросли молочные зубы, подойдет корм Mother&Babycat. Затем число кормлений постепенно сокращается, и в 4 месяца уже можно переводить животное на сухой продукт Kitten, сочетая его с влажными рационами. В дальнейшем взрослых кошек кормят не более двух раз в день.



Блестящая шерсть — визитная карточка этой породы, и чтобы поддержать ее здоровье и красоту, подойдет корм Hair&Skin Care, насыщенный жирными кислотами омега-3 и омега-6, а также продукт Intense Beauty со специальным комплексом витаминов группы B, биотином и цинком, которые придают шерсти естественный здоровый блеск.



Несмотря на то, что русская голубая — весьма здоровая порода без специфических генетических заболеваний, не забывайте следить за ее состоянием. Регулярно посещайте ветеринарного врача, купите в специальном магазине набор для ухода за шерстью кошки, соберите домашнюю аптечку.