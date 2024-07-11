Скоттиш-фолд

Скоттиш-фолды умны, любознательны и преданы своей семье. Они редко мяукают, но если все же хотят пообщаться, то используют свой высокий и тонкий голос.

Кошки этой породы хорошо ладят с детьми, а при правильном знакомстве — и с другими питомцами.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)