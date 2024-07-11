Скоттиш-фолд
У скоттиш-фолдов тихий общительный характер. Они могут долго спать днем, но также любят и поиграть со своими владельцами.
О скоттиш-фолде
Скоттиш-фолды умны, любознательны и преданы своей семье. Они редко мяукают, но если все же хотят пообщаться, то используют свой высокий и тонкий голос.
Кошки этой породы хорошо ладят с детьми, а при правильном знакомстве — и с другими питомцами.
Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Умные / Преданные / Дружелюбные
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Умные / Преданные / Дружелюбные
Основные факты
Требуется интенсивный уход за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Подходит для содержания в помещении и на улице
Терпеливое отношение к другим животным и детям
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