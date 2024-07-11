Селкирк-рекс

История происхождения селкирк-рекса восходит к 1987 году, когда родилась кошка с уникальной курчавой шерстью и вьющимися вибриссами, названная Мисс Депесто.
Взрослый селрик-рекс, черно-белое изображение

О селкирк-рексе

Селкирк-рексы — это очень тихие, терпимые, живые, уравновешенные и умные кошки.

От британской короткошерстной представители этой породы унаследовали сдержанность, от персидской — ласковый нрав, а от экзотической — игривость.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)

Породные особенности

Страна: Соединенные Штаты Америки
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Средний
Тихие / Уравновешенные / Подвижные / Любвеобильные

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.

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Взрослая сибирская кошка на белом фоне в положении сидя, черно-белое изображение

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