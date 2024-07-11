Селкирк-рекс
История происхождения селкирк-рекса восходит к 1987 году, когда родилась кошка с уникальной курчавой шерстью и вьющимися вибриссами, названная Мисс Депесто.
О селкирк-рексе
Селкирк-рексы — это очень тихие, терпимые, живые, уравновешенные и умные кошки.
От британской короткошерстной представители этой породы унаследовали сдержанность, от персидской — ласковый нрав, а от экзотической — игривость.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Страна: Соединенные Штаты Америки
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Средний
Тихие / Уравновешенные / Подвижные / Любвеобильные
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Средний
Тихие / Уравновешенные / Подвижные / Любвеобильные
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Подходит для содержания в помещении и на улице
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.
Советы по здоровью вашей кошки
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