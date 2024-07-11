Сингапурская кошка
О сингапурской кошке
Сингапурская кошка — любопытная, открытая, игривая маленькая кошка, которая проявляют интерес ко всему, чем занимается владелец. При этом она не слишком озорная.
Кошки этой породы очень умны, общительны с людьми и сохраняют эти качества даже в пожилом возрасте. Сингапурская кошка отличается живым нравом, дружелюбием, игривостью, а также мягким и нежным мяуканьем. Кроме того, она хорошо ладит с другими кошками.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Мелкие
Уверенные / Игривые / Умные / Дружелюбные / Общительные
Основные факты
Лучше всего содержать в помещении
Требует постоянного внимания
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.
Советы по здоровью вашей кошки
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